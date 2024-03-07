طلاب جامعة الإمارات يحصدون 111 ميدالية في بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: حصد طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة 111 ميدالية بألوانها المختلفة في جميع الألعاب المعتمدة في بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات، التي نظمتها هيئة التعليم والمعرفة ADEK والتي استمرت على مدار الفصلين الدراسيين، حيث شارك طلبة وطالبات الجامعة في 11 لعبة رياضية.
وأشار الأستاذ إبراهيم مختار، مشرف رئيسي في قسم الأنشطة الرياضية في جامعة الإمارات، إلى أن الجامعة حرصت على هذه المشاركة الرياضية الواسعة، والتي شهدت تنافساً كبيراً بين فرق الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة، في هيئة التعليم والمعرفة في أبوظبي، حيث شارك طلاب جامعة الإمارات البالغ عددهم 160 ( 86 طالباً، و74 طالبةً) من مختلف الكليات والمراحل الدراسية الجامعية بجميع الألعاب المعتمدة في البطولة كرة القدم - كرة السلة - الكرة الطائرة -تنس الريشة - ألعاب القوى– السباحة– الجودو– التايكوندو– الرماية– القوس والسهم والدراجات. وقال " لقد أظهر الطلبة جهداً كبيراً وتنافساً قوياً في مختلف الألعاب، وكانت مشاركتهم مميزة، وقدموا مستويات فنية عالية، واستطاعوا أن يحصدوا معظم الميداليات، وكانت نتائجهم مبهرة في كل الألعاب."
وكانت النتائج مُتميّزة على مستوى الألعاب الجماعية في كرة القدم حيث شارك 22 طالباً وحققوا المركز الأول، وفازوا بالميدالية الذهبية، كما شاركت 20 طالبة فزن بالمركز الثالث. وفي كرة السلة، شارك 15 طالباً وفازوا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، كما شاركت 15 طالبة وفزن بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وفي تنس الريشة شارك 6 طلابٍ وفازوا بالمركز الثالث، وشاركت 6 طالبات فزن بالمركز الثاني.
وفي الرياضات الفردية، شارك في مسابقات ألعاب القوى 4 طلابٍ وفازوا بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية وواحدة برونزية، كما شاركت 5 طالبات فزن بميداليتين ذهبيتين و3 فضيات وواحدة برونزية، وفي مسابقات السباحة شارك 10 طلاب فازوا بعشر ميداليات ذهبية، فيما شاركت 7 طالبات فزن بثمانية ميداليات ذهبية و5 برونزية. وفي مسابقات الجودو شارك 5 طلاب فازوا بخمس ميداليات ذهبية، وفي مسابقة التايكوندو شارك 3 طلاب فازوا بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية، كما شاركت طالبتان فزن بذهبيتين. وفي مسابقات الرماية شارك 3 طلاب فازوا بذهبية واحدة وفضية وبرونزية، وشاركت طالبة واحدة فازت بالميدالية الذهبية، وفي مسابقة القوس والسهم ، شارك 3 طلاب فازوا بميدالية ذهبية وواحدة فضية وبرونزية، كما شاركت طالبتان فازتا بذهبية وبرونزية. وفي سباق الدراجات شاركت متسابقة واحدة فازت بالميدالية الذهبية.
MENAFN07032024007464016105ID1107947013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.