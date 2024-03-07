"إنستنكتيف بارتنرز" تُعيِّن "جوليان ووكر "رئيسًا تنفيذيًا لها

(MENAFN
- Instinctif) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 مارس 2024: أعلنت "إنستنكتيف بارتنرز"، الوكالة الرائدة في مجال العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (Instinctif Partners)، عن انضمام جوليان ووكر إليها في منصب الرئيس التنفيذي.
قبيل انضمامه، شغل جوليان منصب الرئيس التنفيذي للاتصالات في شركة "CWT"، وهو يتمتع بسجل حافل في قيادة الوكالات الرائدة بعد أن أسس وكالة اتصالات أسواق رأس المال "غينسبرو" (Gainsborough)، كما شغل أدوارًا إبداعية أو تطويرية أو إدارية في شركات استشارية رائدة تشمل "هوغارث بارتنرشيب" (الآن "MHP")، "سيتي غيت ديوي روجرسون"، "برونزويك"، "بورسون-مارستيلر". ومن ناحية فرق الاتصال التابعة للمؤسسات، عمل جوليان على جوانب الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين في كل من "أميك فوستر ويلر"، "ترافلبورت"، "بنك شيس مانهاتن".
يأتي انضمام جوليان إلى فريق الشركة كأحدث إضافة في سلسلة من التعزيزات الأخيرة، حيث عينت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها جيم دونالدسون كرئيس غير تنفيذي الشهر الماضي، ضمن خطة لدفع النمو القائم على تقديم الرؤى والمشورة الاستراتيجية المتعلقة باتصالات الشركات، واتصالات الأسواق المالية، واتصالات السياسة العامة.
وبصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيشرف جوليان على عمليات الشركة التي تقدم خدماتها الآن لأكثر من 700 جهة عبر مكاتبها المنتشرة في لندن ودبي والرياض وبرلين وفرانكفورت وبروكسل ودبلن وجوهانسبرغ، مع فريق يضم قرابة 300 استشاري. كما سيشرف على خدمات "تروث" (Truth) التابعة للمجموعة والمتخصصة في بحوث السوق وتحليلاتها.
وبمناسبة التعيين، صرّح جوليان ووكر، الرئيس التنفيذي: "تحتل "إنستنكتيف" مكانة بارزة كشركاء في التغيير، حيث تُقدم خدمات شاملة لإدارة السمعة وحلول الاتصالات التي تضيف قيمة هائلة للعملاء. ولدي شخصيًا اهتمام خاص بالفرص التي يمكن أن يتيحها دمج قدرات "إنستنكتيف" وشركتها الشقيقة "تروث"، مع تزايد عدد الشركات الراغبة بالمشورة المُستندة إلى البيانات والرؤى لتحقيق النمو."
من جهته، قال جيم دونالدسون، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي: "بفضل النهج القيادي لجوليان، حققت فرق الاتصال الداخلية والوكالات التي عمل بها نجاحات كبيرة على مدى سنوات عديدة. وأنا شخصيا متحمس للعمل جنبا إلى جنب مع قائد ملهم من هذا المستوى لدفع التطور في شركتنا."
ومن جانبها، رحبت سامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في "إنستنكتيف بارتنرز" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعيين الجديد قائلة: "نرحب بحرارة بجوليان، الذي يشاركنا التزامنا بتقديم المشورة القيمة لتمكين العملاء من التعامل بثقة وإصرار مع التغييرات. حيث تتماشى خبرته ورؤيته الاستراتيجية بسلاسة مع مهمتنا ورسالتنا. وتحت قيادته، سنستمر في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الممتازة لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من مكاتبنا في دبي والرياض."
MENAFN07032024007393015994ID1107947011
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.