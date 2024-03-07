دراسة حديثة: النساء في الإمارات يكسّرن الصور النمطية ويعتمدن على حدسهن في اختيار سيارات عالية الأداء

(MENAFN
- Houbara Communicatons) الإمارات العربية المتحدة، 7 مارس 2024 – كشف استطلاع رأي حديث أجرته Audi أبوظبي أن سبعة من كل عشرة من سكان الإمارات يعتقدون أن النساء يتمتعن بالاستقلالية والثقة عند شراء وقيادة سيارات عالية الأداء. ويأتي هذا الاستطلاع، الذي يُلقي الضوء على المفاهيم المُتعلقة بالنساء والسيارات عالية الأداء، تزامنًا مع استعداد Audi أبوظبي لإطلاق طرازي Audi RS3 وRS3 Sportback الجديدتين.
على الرغم من أن الاستطلاع أظهر استمرار وجود بعض الأفكار النمطية لدى المشاركين حول النساء واهتمامهن بالسيارات عالية الأداء، حيث اعتبر 38٪ من المشاركين أن النساء أقل اهتمامًا بهذه السيارات، في حين أشار 39٪ منهم إلى أن معرفتهن بها أقل، وقال 37٪ منهم أن مهارتهن في قيادتها أقل، إلا أن النتائج أظهرت بشكل لافت ضعف تأثير الآراء الخارجية على قراراتهن عند شراء أو قيادة هذه السيارات.
في تعليقه على نتائج الاستطلاع قال سكوت شيرز، مدير عام Audi أبوظبي، على النتائج: " نؤمن في Audi، بأن مهارات القيادة لا تقتصر على جنس معين. ونؤكد على التزام العلامة التجارية بتمكين جميع السائقين، رجالاً ونساءً، مما يعزز تطورنا وابتكارانا". معبراً عن سعادته لازدياد عدد السائقات الإناث لسيارات الأداء لدى Audi أبوظبي. وأضاف شيرز: "تعكس نتائج هذا الاستطلاع التزام حكومة الإمارات بتحقيق التوازن بين الجنسين، وإيمان القيادة الراسخ بأن النساء والرجال شركاء متساوون في المجتمع."
مع وصول سيارتي Audi RS3 سيدان وRS3 Sportback الجديدتين إلى صالات عرض الشركة في أبوظبي والعين، تواصل Audi أبوظبي ريادتها في مجال الابتكار والأداء في قطاع السيارات. تجسد طرازات RS3 الجديدة التزام Audi بتقديم تجربة قيادة استثنائية ومفعمة بالإثارة في كل يوم، لترتقي بهذه الفئة من السيارات إلى مستويات جديدة.
تُبهر سيارتا Audi RS3 سيدان وRS3 Sportback الجديدتان كلياً عشاق الأداء، مع تسارع مذهل من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية فقط، وسرعة قصوى تصل إلى 290 كم/ساعة. في حين يوفر المحرك الخماسي الأسطوانات بقوة 294 كيلووات (400 حصان) عزم دوران 500 نيوتن متر، مدعومًا بمقسم عزم الدوران RS، وإطارات شبه ملساء، وأوضاع قيادة RS محددة، ليقدم تسارعًا عاليًا وصوتًا مُثيرًا للغاية. تُظهر RS3 جيناتها الرياضية من خلال تصميمها المميز مع هيكل عريض ونظام عادم RS رياضي، بالإضافة إلى شاشات قمرة قيادة مُستوحاة من سيارات السباق.
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