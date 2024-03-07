بهدف قيادة التحول الرقمي في المنطقة شركة "فيتشر مايند" تعيّن مدير الأعمال لدى "ميول سوفت " جديد

(MENAFN
- Alto ) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 6 مارس 2024 – أعلنت شركة فيتشر مايند، الرائدة في تقديم الحلول الرقمية الشاملة الخاصة بالبيع بالتجزئة، عن انضمام عبد الباسط أبو بكر إلى فريقها كمدير الأعمال لدى "ميول سوفت" إلى جانب منصبه كمدير عام مشارك لدى شركة "فيتشر مايند "في نيجيريا، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كجزء من التزام شركة "فيتشر مايند" بقيادة التحول والابتكار من خلال حلول التكامل الشاملة من ميول سوفت.
يقدم عبد الباسط أبو بكر من خلال خبراته الطويلة في المجال، فهما معمقا لأهمية البيانات في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، كما سيعمل على تأسيس وإدارة فرق متمرسة ومتخصصة في تطبيقات "ميول سوفت"، إلى جانب دعمه تنمية وتطوير الشراكات مع شركات سيلزفورس و ميول سوفت وأكينيو وغيرها من مقدمي الخدمات الرائدين في هذا المجال.
ومن خلال منصبه الجديد كمدير ممارسات "ميول سوفت"، يسعى عبد الباسط كذلك إلى إرساء تعاون وثيق مع العملاء لدعم أهدافهم الاستراتيجية، وتوفير الخبرة والرؤية اللازمة لتحقيق تطلعاتهم، بالإضافة إلى ذلك، سيعمل على توسيع نطاق الفريق في نيجيريا وتعزيز ممارسات "ميول سوفت" لتلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق.
أعرب أونور تيبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيتشر مايند"، عن سعادته بانضمام عبد الباسط إلى فريق الشركة، مؤكداً أن هذا التعيين يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها في المنطقة، وفق معايير عالية وخبرة وتميز، وأشار تيبيلي إلى أن الفهم الشامل والنهج الاستراتيجي للمدير الجديد في نطاق عمل "ميول سوفت" سيكون له تأثير كبير على تطوير الشركة وخدمة العملاء بشكل متميز، وإسهامه في تعزيز النمو والابتكار، وتحقيق التزام الشركة بتقديم خدمات استثنائية لعملائها المحترمين.
من جانبه، أعرب عبد الباسط أبو بكر، مدير الأعمال لدى "ميول سوفت" والمدير العام المشارك لشركة "فيتشر مايند" في نيجيريا، عن حماسه للانضمام إلى شركة "فيتشر مايند"، مشيرًا إلى أنها فرصة عظيمة تتماشى تماماً مع شغفه بالتحول الرقمي، وأكد على أن تركيز الشركة على المرونة وتمكين البيانات وتطوير المواهب يعكس التزامها بقيادة التغيير الهادف.
وأضاف قائلاً: "أتطلع إلى توسيع نطاق عمل"ميول سوفت" لدينا، وتوسيع الفريق النيجيري، وتطوير أكاديمية "فيتشر مايند"، وأنا واثق من أننا سنواصل دفع عجلة الابتكار وتقديم قيمة استثنائية بفضل دعم فريقنا الموهوب لعملائنا الأوفياء".
هذا وبالإضافة إلى دوره كمدير الأعمال لدى "ميول سوفت"، سيكون للسيد عبد الباسط دور رئيس في تسريع تطوير أكاديمية "فيتشر مايند" في نيجيريا، وذلك بغية تعزيز التعليم وتطوير المواهب في المنطقة. وعلاوة على ذلك، ستقوم شركة "فيتشر مايند" برعاية جولة سيلزفورس العالمية في شهر مايو، إذ تستعرض قدراتها وتقنياتها الرائدة في هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز وجودها وتأثيرها على الساحة الدولية.
MENAFN07032024007443015940ID1107947003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.