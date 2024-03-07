أرامكس تطلق سلسلة بودكاست باللغة العربية مخصصة لتعزيز حوارات الاستدامة

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) مارس 2024: أطلقت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، سلسلة بودكاست جديدة، بالتماشي مع مؤتمر كوب 28، الذي اختتم أعماله مؤخراً في دبي، وعام الاستدامة في دولة الإمارات والذي تم تمديده من 2023 حتى 2024.
واستضاف سلسلة بودكاست: الطريق إلى الاستدامة الدكتور أبوبكر موسى التوم، الداعم والمتحدث في أهداف التنمية المستدامة، حيث تم تصميمها بطريقة استراتيجية لإثراء المحتوى العربي حول موضوعات الاستدامة، مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها المحور الرئيسي. ويتمثل الهدف الأساسي من المبادرة في سدّ الفجوات المعرفية ومشاركة تحليلات دقيقة وقيّمة وإتاحة الفرصة للمستمعين للمشاركة من خلال نقاشات مُحفّزة للفكر وتعليقات عميقة وحوارات تفاعلية حول الاستدامة ضمن إطار الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن دعم جهود الإمارات الاستراتيجية في تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.
وتضمن البودكاست حوارات مع شخصيات بارزة في عالم الاستدامة، وتناول بعضاً من أهم الموضوعات في المجال، حيث استضافت الحلقة الأولى الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة المتخصص في حوكمة الشركات والتابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي وركزت الحلقة على الدور الحيوي للحوكمة بصفتها إحدى ركائز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتناولت موضوعات رئيسية، بما فيها التوازن بين الامتثال وإعداد التقارير، وأهمية الشفافية، ودور الجهات التنظيمية في رسم ملامح ممارسات الأعمال المستدامة.
واستقبلت حلقات أخرى "الشيخ الأخضر" الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، عضو الأسرة الحاكمة في عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، والدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روشيستر للتكنولوجيا في دبي. وغطّت الحلقات مجموعةً واسعة من الموضوعات التي تركز على التعليم والتنمية من خلال الاستدامة، والفجوة بين القطاع الخاص والتنمية الاجتماعية والمجتمعية في القطاع الثالث (القطاع غير الربحي)، والأبنية الخضراء والمستقبل الأخضر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راجي حتر، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى أرامكس: "يسعدنا إطلاق سلسلة البودكاست الجديدة للجماهير المتحدثين باللغة العربية، بهدف سد الفجوة المعرفية. وبصفتنا شركة مسؤولة، نرغب في تأدية دورنا ومواصلة دعم الجهود المحلية والعالمية لتعزيز الوعي بالموضوعات الحيوية ضمن مجال الاستدامة الواسع، لا سيما مع انعقاد مؤتمر كوب 28 في عام 2023، الذي أُعلن عنه عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تمديده إلى عام 2024. وبوصفنا أول شركة في المنطقة تصدر تقارير استدامة مُدققة منذ حوالي 17 عاماً، تعلمنا من إرثنا الحفاظ على التزامنا لتحسين النظام البيئي الذي نعيش فيه، وضمان استدامة أعمالنا قدر الإمكان، مع تعزيز أهمية عالم مستدام من خلال مبادرات مثل إطلاق سلسلة بودكاست جديدة".
ويشكل إطلاق البودكاست بداية رحلة تفاعلية تحفّز حوارات مهمة في عالم الاستدامة، كما يُعد عنصراً أساسياً في مبادرة Delivering Good من أرامكس، والتي تركّز على التعليم، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال، والبيئة. ويتماشى البودكاست مع الجهود طويلة الأمد التي تبذلها أرامكس من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمشروعات، الرامية إلى توفير مستقبل أفضل للمجتمعات في الأسواق التي تعمل ضمنها الشركة.
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