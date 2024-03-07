الجواز اللوجستي العالمي يعقد تحدّي الجواز اللوجستي العالمي

(MENAFN
- Edelman) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 مارس 2024: أعلن برنامج الجواز اللوجستي العالمي (WLP)، وهو مبادرة عالمية يقودها القطاع الخاص للمساعدة في تسهيل تدفق التجارة عبر العالم، عن إقامة ورشة عمل الحلول اللوجستية Logistics WLP Challenge خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والتي شاركت فيها نخبة من العقول الرائدة لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في سلسلة التوريد. وتناولت الفعالية موضوعات شملت حركة التجارة والعوائق التي تواجهها بعد جائحة كوفيد، من خلال تركيزها على المحاور التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر الوزاري.
وتطمح ورشة العمل المكثفة التي أقيمت على مدار يوم كامل إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أكبر التحديات التي تواجهها التجارة في العالم. وضمّ كلّ فريق من الفرق الخمسة المشاركة 10 أعضاء ممثلين عن قطاع الشحن والحكومات وخبراء في سلسلة التوريد، وطلابًا ومتخصصين في مجال التكنولوجيا.
وباعتباره أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، شهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لقاء وزراء ممثلين عن الدول في جميع أنحاء العالم لمناقشة إستراتيجيات التعامل مع تحديات التجارة وتعزيز الابتكار. وفي هذا الإطار، أتيحت أمام برنامج الجواز اللوجستي العالمي فرصة فريدة لتسهيل الابتكار بمشاركة والأطراف المعنية التي تعمل على تمكين الحلول من خلال أنشطة تفاعلية وتنافسية، بهدف تعزيز بناء الفريق والتعاون داخل الشبكة وبين القطاعين العام والخاص.
وركز الفريق الفائز في هذه المنافسة على موضوع "الآثار المترتبة على توزّع الأطراف المعنية في مجال الخدمات اللوجستية"، حيث شدّد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع اللاعبين في هذا المجال. وقام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، بتكريم الفريق الفائز بجائزة نقدية قيّمة، مع شهادة تقدير على هذا الإنجاز. كما سيتمّ تقديم الحلّ الفائز إلى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات لمزيد من الدراسة والتنفيذ.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: "تقود دولة الإمارات الجهود الرامية إلى إضافة المزيد من الابتكارات إلى سلاسل التوريد العالمية بهدف تعزيز كفاءتها واستدامتها وسهولة الوصول إليها. وقد أظهر جميع المشاركين في برنامج الجواز اللوجستي العالمي لهذا العام مستوىً عالياً من الإبداع والقدرة على المساهمة بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية، مما يشير إلى حجم التحول الذي ستشهده التجارة العالمية في السنوات المقبلة. أتقدم بالتهنئة إلى الفريق الفائز، وأتطلع إلى رؤية ما ستحققه هذه الحلول المبتكرة من نجاح وتوسع على أرض الواقع".
وبدوره، قال محمود البستكي، المدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي: "يعتبر التعاون المشترك ركيزة أساسية لمبادرتنا، ويسعدني متابعة هذه النخبة من العقول اللامعة ضمن قطاعات متنوعة وهي تلتقي معاً للعمل على إيجاد الحلول المبتكرة لتجاوز العوائق التجارية، وتعزيز المرونة في سلسلة التوريد؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور القطاعين العام والخاص في التغلب على التحديات أمام التجارة وتشجيع الأفكار المبتكرة".
ومن جانبه، قال راغب أيمن ناصر، أحد الطلاب المشاركين في الفريق الفائز: "يسعدني التوجه بالشكر إلى برنامج الجواز اللوجستي العالمي على هذه المبادرة القيمة، والتي اكتسبنا خلالها فرصة فريدة للتعاون مع مجموعة من الخبراء ضمن العديد من القطاعات، كما تشرفنا بدمج النتائج التي توصلنا إليها في التقرير المقدم إلى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات".
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