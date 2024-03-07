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- Brands Spotlights) آرثر د. ليتل تحتفل باليوم العالمي للمرأة في مكتب جديد بالبحرين نصف موظفيه من النساء البحرينيات
[المنامة، 07 مارس 2024] – بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي المصادف يوم 8 مارس و نحو تعزيز و تمكين دور المرأة البحرينية في مختلف جوانب الحياة و العمل أعلنت شركة آرثر د. ليتل عن افتتاح مكتب جديد في مملكة البحرين، حيث تم تعيين جميع موظفيه من البحرينيين و نصفهم من النساء إيمانا منّا بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها المرأة البحرينية و تعزيز دورها في سوق العمل،
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع تمثيل المرأة في مختلف القطاعات والمجالات. يُعتبر هذا المكتب الجديد نموذجًا حيًا للتفاني في توفير فرص عمل متكافئة للجنسين، وتعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل.
يقع المكتب الجديد لشركة آرثر د. ليتل في موقع متميز داخل مرفأ البحرين المالي، مما يُظهر التزام الشركة بمواصلة النمو والتطور في البلاد. ومع فريق محلي عالي الكفاءة والاحترافية، حققت آرثر د. ليتل توازنًا ملحوظًا بين الجنسين بنسبة 50٪، مما يُظهر الجهود الاستباقية في خلق قوة عاملة عادلة ومتنوعة على الرغم من النمو الكبير خلال السنوات الثلاث الماضية.
في تعليقه على الانتقال إلى المكتب الجديد، أكد توماس كوروفيلا، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والهند، أن القيادة الحكيمة للبحرين تدفع الأمة نحو آفاق مشرقة، وتضع البلاد كنقطة جذب للاستثمارات الدولية، معربًا عن فخره بالمساهمة في هذه الرحلة ودعم تطلعات البحرين ولعب دور في التنمية الاستراتيجية للبلاد.
تؤكد الخطوة الجديدة التزام آرثر د. ليتل تجاه البحرين وعملائها والمجتمع، من خلال الاستثمار في مساحة أكبر لاستيعاب فريقها المتنامي، وتأكيد التزامها بتقديم خدمات استشارية متميزة مع رعاية المواهب المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وقال أندرياس بويلو، الشريك والمدير العام لمكتب البحرين: "يسعدنا أن نعلن عن مكتبنا الجديد في البحرين، والذي يعكس التزامنا بالنمو والشمولية والتميز". وأضاف: "يأتي التوسع الحالي نتيجة النمو الكبير الذي حققناه على مدى العامين الماضيين،. نحن فخورون بالمساهمة في تقدم البحرين ومتحمسون لمواصلة خدمة عملائنا بتفان لا مثيل له وخبرة".
تأسست شركة آرثر د. ليتل عام 1886 كأول شركة استشارات إدارية في العالم، وتستمر في قيادة الصناعة من خلال حلول الأعمال المبتكرة. يُعتبر الانتقال إلى المكتب الجديد مبادرة استراتيجية لتعزيز وجودها في البحرين، وتقديم خدمات محسنة في مختلف القطاعات. ويُؤكد هذا التحول على التزام آرثر د. ليتل الثابت بقيادة التغيير الإيجابي وتعزيز الشراكات طويلة الأمد في المنطقة.
مع بدء آرثر د. ليتل في هذا الفصل الجديد، تظل الشركة ثابتة في مهمتها المتمثلة في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم المواهب المحلية، والمساهمة في نجاح البحرين المستمر. يُعد الانتقال إلى المكتب الجديد بمثابة شهادة على التزام آرثر د. ليتل الدائم بالتميز والابتكار وإحداث تأثير مفيد في المجتمعات التي تخدمها.
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