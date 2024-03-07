الفردان العقارية تطلق الفردان أويستر بريفليج كلوب الحصري

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- Creatives Amplified) أعلنت شركة الفردان العقارية عن إطلاق برنامجها الجديد الفردان أويستر بريفليج كلوب (AOPC)، وهو برنامج عضوية مبتكر مصمم لإثراء نمط الحياة للشركات والمؤسسات ومنح موظفيها تجربة استثنائية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة - الدوحة يوم 4 مارس 2024، وحضره عدد من أعضاء الصحافة القطرية.
يعد الفردان أويستر بريفليج كلوب منتجًا متميزًا يقدم مجموعة من الخدمات والتجارب التي لا مثيل لها. لقد تم تصميمه بدقة لتوفير مجموعة واسعة من خدمات النخبة والامتيازات للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء قطر. بدءًا من الأسعار الخاصة للغرف والأجنحة وما يزيد عن 50 مطعماُ عالمياُ ومنتجعات صحية في الفنادق الفاخرة، وصولاً إلى خدمات تقديم الطعام وقاعات الاجتماعات ومساحات الفعاليات التي تقدمها شركة الفردان للضيافة. بالإضافة إلى الرعاية الطبية المتقدمة بالشراكة مع الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن وأسعار مميزة على العلامات التجارية المرموقة لمجوهرات الفردان.
وتعليقًا على هذا، قال السيد محمد سليمان، المدير التنفيذي للعمليات في شركة الفردان العقارية والفردان للضيافة: "نسعى دائمًا في شركة الفردان العقارية إلى تجاوز المعايير التقليدية وابتكار حلول لتوفير خدمات استثنائية للعملاء، ويعد الفردان أويستر بريفيلج كلوب انعكاسًا لذلك. يسعدنا أن نطلق هذا البرنامج المتميز في دولة قطر، والمخصص لتقديم تجارب لا مثيل لها للمؤسسات والشركات المختلفة. صممت هذه المبادرة لتكون بوابة إلى عالم من الخدمات المميزة والحصرية في عالم الضيافة."
مبادرة AOPC ليست مجرد امتداد لبرنامج الفردان ليفينغ، الذي تم إطلاقه منذ أكثر من ثلاث سنوات ويستهدف النخبة من المستأجرين في العقارات السكنية ويقدّم مجموعة متميزة من الفرص المصممة خصيصاً لهم، بل هو برنامج يهتم بالوصول إلى المؤسسات والشركات المختلفة، بدءاً من المستأجرين الحاليين في العقارات التجارية والذين كانوا جزءاً أساسياً من نجاحات شركة الفردان العقارية، حيث كان ولاؤهم القوة الدافعة من أجل تقديم تجربة الفردان لشريحة أكبر من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
تسعى مجموعة الفردان بشكل مستمر إلى توفير خدمات تحمل قيمة متميزة للمستأجرين التجاريين وذلك من خلال توفير فرص مهمة لتطوير الأعمال. وقد سلطت الشراكة الإستراتيجية مع فضاءات ميديا من خلال مكتبة ألف، أو الشراكة مع الركن الرياضي، على سبيل المثال، الضوء على كيف تمكنت شركة الفردان العقارية، عبر AOPC، من تجاوز التوقعات وتوفير فرص نمو مميزة، وذلك باستخدام الترويج المتبادل التي تجمع قاعدة العملاء الحالية وعدد الموظفين في مجموعة الفردان.
من خلال برنامج الفردان أويستر بريفيلج كلوب وشراكاتنا الحصرية، يمكن لتلك المؤسسات والشركات الأعضاء الاستفادة من قاعدة بيانات شركة الفردان لإدراج خدماتهم ومنتجاتهم بأسعار تفضيلية. وإن هذا البرنامج الحصري بصورته الحالية هو البداية، حيث تسعى الفردان العقارية لتنويع وتطوير الامتيازات المتاحة بشكل مستمر لتحقيق النمو المشترك وضمان الاستفادة لجميع الأطراف المشاركة.
يهدف هذا البرنامج الجديد إلى توسيع تجربة الفردان لتشمل جمهورًا أوسع، وتتضمن مجموعة متنوعة من المؤسسات والشركات في مختلف الصناعات في قطر، مما يخلق مجتمعًا حيويًا وشاملاً ويقدم مزيداً من الفرص الاستثنائية. ويقدّم الفردان أويستر بريفليج كلوب أربعة خيارات للعضوية وهم، البلاتينية والذهبية والفضية والبرونزية، مما يضمن حصول الأعضاء على تجربة مثالية من الفخامة والراحة بما يتناسب مع احتياجاتهم.
يمكن الوصول إلى جميع الامتيازات بسهولة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الحصري، الذي سيساهم في التعرف على آخر العروض والأحداث، وحجز غرف الفنادق والمطاعم حيث يمكنهم فقط تقديم بطاقة العضوية الرقمية الخاصة بهم للاستفادة من الامتيازات من خلال أجهزتهم الشخصية. لمزيد من التفاصيل حول الفردان أويستر بريفليج كلوب ومزاياه الحصرية، يرجى زيارة موقعنا على
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