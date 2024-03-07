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إقلاع الطائرة الـ46 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة وعلى متنها فريق طبي كويتي من الهلال الأحمر

3/7/2024 4:45:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الخميس الطائرة الإغاثية الـ46 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها فريق طبي كويتي تطوعي من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الفريق الطبي التطوعي الكويتي المتجه إلى قطاع غزة متخصص بإجراء العمليات الجراحية ومساندة الطاقم الطبي الفلسطيني في مستشفيات غزة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
وأوضحت البرجس أن الفريق الطبي الكويتي المتجه إلى القطاع يهدف إلى المساهمة برفع المعاناة وعلاج المرضى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة مضيفة أن البعثة الطبية تشمل أطباء كويتيين حرصوا على المشاركة في هذه المهمة الإنسانية.
وذكرت أن دور الفريق يتمثل في تقديم العلاجات اللازمة ومساعدة زملائهم العاملين في المجال الطبي والمساهمة في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة.
وثمنت بهذا الخصوص دور الفريق الطبي الكويتي وحرصه على الذهاب إلى قطاع غزة معربة عن اعتزازها بمواقف الأطباء الذين لا يتوانون في تقديم الواجب أينما اقتضى الأمر.
وشددت على الحاجة الماسة لدخول الأجهزة والمعدات اللازمة إلى المراكز الطبية هناك نظرا للنقص الكبير الذي تواجهه المراكز والمستشفيات في قطاع غزة.
وبينت أن الهلال الأحمر الكويتي سينشئ مستشفى ميدانيا داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المرافق والمستشفيات الفلسطينية وازدياد عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وسط تناقص عدد المستشفيات العاملة في القطاع. (النهاية)

س ص / م غ ع




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