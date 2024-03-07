جمعية النزاهة الوطنية: مراقبة تسجيل مرشحي (أمة 2024) دليل شفافية العملية الانتخابية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المعصب
الكويت - 7 - 5 (كونا) -- قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي اليوم الخميس إن وجود الجمعية لمتابعة ومراقبة عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024 "يعتبر دليلا واضحا على شفافية عملية التسجيل حتى تكون فرص جميع المشاركين في هذه الانتخابات متساوية".
وأضاف العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال وجوده في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لـ(أمة 2024) أن دور الجمعية في الانتخابات هو الاطلاع على سير العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى يوم الانتخاب ثم إعداد تقرير بكل الجوانب التي ترصدها الجمعية ورفعه إلى الجهات المعنية.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى نقل هذا الحدث بشكل إيجابي وموضوعي وبكل أمانة ومصداقية دون الخوض في الموضوعات التي تخالف القيم والمبادئ.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية التي أتاحت جميع الخدمات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية كما أثنى على الدور الذي تؤديه وزارة الإعلام من خلال تغطية هذا العرس الديمقراطي. (النهاية) م ن م / ا ف ح
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