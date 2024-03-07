جمعية النزاهة الوطنية: مراقبة تسجيل مرشحي (أمة 2024) دليل شفافية العملية الانتخابية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المعصب

الكويت - 7 - 5 (كونا) -- قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي اليوم الخميس إن وجود الجمعية لمتابعة ومراقبة عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024 "يعتبر دليلا واضحا على شفافية عملية التسجيل حتى تكون فرص جميع المشاركين في هذه الانتخابات متساوية".

وأضاف العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال وجوده في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لـ(أمة 2024) أن دور الجمعية في الانتخابات هو الاطلاع على سير العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى يوم الانتخاب ثم إعداد تقرير بكل الجوانب التي ترصدها الجمعية ورفعه إلى الجهات المعنية.

ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى نقل هذا الحدث بشكل إيجابي وموضوعي وبكل أمانة ومصداقية دون الخوض في الموضوعات التي تخالف القيم والمبادئ.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية التي أتاحت جميع الخدمات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية كما أثنى على الدور الذي تؤديه وزارة الإعلام من خلال تغطية هذا العرس الديمقراطي. (النهاية) م ن م / ا ف ح