وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تنزانيا المتحدة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى دولة الكويت سعيدي حسين ماسوو وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى الوزير اليحيا للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. (النهاية) ن م ع / ت م
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