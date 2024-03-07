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حملة (كان) تنظم ماراثون (صحتكم أولا..خطواتك وقاية) بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات

3/7/2024 4:45:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 7 – 3 (كونا) –- نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) ماراثونا رياضيا اليوم الخميس بعنوان (صحتك أولا..خطواتك وقاية) في ساحة استاد جابر الأحمد ضمن فعاليات حملة مكافحة سرطان القولون ومشاركة إدارات في وزارتي الصحة والداخلية والهيئة العامة للرياضة وجمعية صندوق اعانة المرضى.
وقال رئيس مجلس إدارة (كان) الدكتور خالد الصالح في تصريح صحفي خلال الماراثون "إننا نعمل بالتعاون مع أكاديمية متخصصة على غرس المفاهيم الرياضية في نفوس المواطنين والمقيمين وأهميتها في تقوية المناعة ومحاربة الأمراض المزمنة وفي مقدمتها الأمراض السرطانية".
وأكد الصالح أهمية دور الرياضية في تحسين نوعية حياة الإنسان كونها تساعد في تقوية عضلات الجسم وتحسين مظهره ونشاط الدورة الدموية وعملية الأيض علاوة على فتح الشهية وتناول الأطعمة الصحية والقضاء على الدهون المتراكمة والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة وتأخير أعراض الشيخوخة.
وأوضح أن الإصابة بسرطان القولون حلت في المرتبة الأولى في الكويت بالنسبة للرجال والثاني لدى النساء بين أمراض السرطان طبقا لآخر الإحصاءات مشيرا إلى إصابة 89 كويتيا كل عام بسرطان القولون و78 كويتية منبها إلى أنها أرقام كبيرة تحتاج إلى التوعية للوقاية من هذا المرض.
وثمن فكرة اليوم الرياضي الكويتي الموافق التاسع من مارس الجاري مؤكدا مشاركة (كان) في فعالياته والتي ستقام بعد غد السبت لافتا إلى أن الرياضة مسؤولية الجميع وأن مشاركة كل من يعيش على أرض الكويت أمر مطلوب.
من جانبه قال مدير ادارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة الدكتور حمود الزعبي في تصريح مماثل ان مشاركة الإدارة مع (كان) تنطلق من الشراكة المجتمعية والتأكيد عليها في مكافحة الأمراض المزمنة إذ إن التصدي للأمراض المزمنة يستلزم العمل على التوعية بعوامل الاختطار مثل الخمول البدني والتغذية غير الصحية والتدخين وغيرها.
وأضاف الزعبي أنه من منطلق مكافحة السرطان كان هذا النشاط الرياضي لدعم الرياضة والتأكيد على دورها في الوقاية من الامراض المزمنة وأهمها السرطان الذي يأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية.
وأوضح أن مكافحة مرض السرطان تأتي على رأس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة في الوزارة وتتضمن الكشف المبكر لهذه الأمراض من خلال البرامج الموضوعة لدى الوزارة وأهمها البرنامج الوطني للكشف عن سرطان القولون والبرنامج الوطني للكشف عن سرطان الثدي إضافة إلى برامج الرعاية الصحية الأولية.
وأشار إلى أن الوزارة تؤكد من هذا المنطلق على دور الوقاية والكشف المبكر لافتا إلى أن إقامة (كان9 وهيئة الرياضة لهذا اليوم الرياضي الوطني هو بمنزلة حافز للجميع لإبراز دور الرياضة في الوقاية من الامراض المزمنة. (النهاية) م ر ف / ا ف ح

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