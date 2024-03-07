حملة (كان) تنظم ماراثون (صحتكم أولا..خطواتك وقاية) بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 7 – 3 (كونا) –- نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) ماراثونا رياضيا اليوم الخميس بعنوان (صحتك أولا..خطواتك وقاية) في ساحة استاد جابر الأحمد ضمن فعاليات حملة مكافحة سرطان القولون ومشاركة إدارات في وزارتي الصحة والداخلية والهيئة العامة للرياضة وجمعية صندوق اعانة المرضى.
وقال رئيس مجلس إدارة (كان) الدكتور خالد الصالح في تصريح صحفي خلال الماراثون "إننا نعمل بالتعاون مع أكاديمية متخصصة على غرس المفاهيم الرياضية في نفوس المواطنين والمقيمين وأهميتها في تقوية المناعة ومحاربة الأمراض المزمنة وفي مقدمتها الأمراض السرطانية".
وأكد الصالح أهمية دور الرياضية في تحسين نوعية حياة الإنسان كونها تساعد في تقوية عضلات الجسم وتحسين مظهره ونشاط الدورة الدموية وعملية الأيض علاوة على فتح الشهية وتناول الأطعمة الصحية والقضاء على الدهون المتراكمة والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة وتأخير أعراض الشيخوخة.
وأوضح أن الإصابة بسرطان القولون حلت في المرتبة الأولى في الكويت بالنسبة للرجال والثاني لدى النساء بين أمراض السرطان طبقا لآخر الإحصاءات مشيرا إلى إصابة 89 كويتيا كل عام بسرطان القولون و78 كويتية منبها إلى أنها أرقام كبيرة تحتاج إلى التوعية للوقاية من هذا المرض.
وثمن فكرة اليوم الرياضي الكويتي الموافق التاسع من مارس الجاري مؤكدا مشاركة (كان) في فعالياته والتي ستقام بعد غد السبت لافتا إلى أن الرياضة مسؤولية الجميع وأن مشاركة كل من يعيش على أرض الكويت أمر مطلوب.
من جانبه قال مدير ادارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة الدكتور حمود الزعبي في تصريح مماثل ان مشاركة الإدارة مع (كان) تنطلق من الشراكة المجتمعية والتأكيد عليها في مكافحة الأمراض المزمنة إذ إن التصدي للأمراض المزمنة يستلزم العمل على التوعية بعوامل الاختطار مثل الخمول البدني والتغذية غير الصحية والتدخين وغيرها.
وأضاف الزعبي أنه من منطلق مكافحة السرطان كان هذا النشاط الرياضي لدعم الرياضة والتأكيد على دورها في الوقاية من الامراض المزمنة وأهمها السرطان الذي يأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية.
وأوضح أن مكافحة مرض السرطان تأتي على رأس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة في الوزارة وتتضمن الكشف المبكر لهذه الأمراض من خلال البرامج الموضوعة لدى الوزارة وأهمها البرنامج الوطني للكشف عن سرطان القولون والبرنامج الوطني للكشف عن سرطان الثدي إضافة إلى برامج الرعاية الصحية الأولية.
وأشار إلى أن الوزارة تؤكد من هذا المنطلق على دور الوقاية والكشف المبكر لافتا إلى أن إقامة (كان9 وهيئة الرياضة لهذا اليوم الرياضي الوطني هو بمنزلة حافز للجميع لإبراز دور الرياضة في الوقاية من الامراض المزمنة. (النهاية) م ر ف / ا ف ح
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