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طقس البلاد دافئ نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

3/7/2024 4:45:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع دافئا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة وتكون الضباب على بعض المناطق.
وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة مع رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية.
وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.
وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.
وعن الطقس السبت ليلا أشار إلى أنه يكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام. (النهاية)

م ف / ا ف ح




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