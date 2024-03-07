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(نفط الكويت): نعكف على إعداد مشروع إنتاج الهدروجين الأزرق للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

3/7/2024 4:45:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- قالت نائب الرئيس التنفيذي للغاز والبيئة في شركة نفط الكويت أمينة رجب اليوم الخميس إن الشركة تعكف على اعداد مشاريع الهيدروجين الأزرق والأمونيا للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تزامنا مع رحلة التحول للطاقة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به رجب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة ختام فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين والذي ناقش على مدى يومين تعزيز التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية قابلة لتحقيق الجدوى التجارية والاقتصادية.
وأوضحت أن المؤتمر سلط الضوء على التزام شركة نفط الكويت بالاتاج المستدام وتحقيق أهداف العمل المناخي الوطني والدولي مشيرة إلى مشاركة أكثر من 150 خبيرا محليا وإقليميا وعالميا وعدد من قادة وصانعي السياسات في هذا القطاع ونخبة من المتخصصين في مجال الابتكار التكنولوجي.
وأكدت أن (نفط الكويت) كانت دائما في طليعة الالتزام البيئي منذ إنشاء نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة لديها قبل أكثر من 20 عاما حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع البيئية طوال تلك الفترة.
وذكرت أن الشركة تقوم حاليا بتطبيق خمس مبادرات استراتيجية رئيسية ضمن برنامج تحول الطاقة لعام 2050 الذي تقوم به مؤسسة البترول الكويتية حيث تهدف إلى الوصول لمستويات الحياد الصفري من الغازات الدفيئة بحلول العام 2050.
وأعربت رجب عن فخرها بأن يتم تكليف (نفط الكويت) بالدور الرئيسي لأغلبية هذه المبادرات حيث تقوم الشركة بتطوير وتجهيز خارطة طريق لتنفيذ مشاريع طموحه وبشكل فعال.
وأفادت بأن استراتيجية مؤسسة البترول تؤدي دورا مهما على المستوى الوطني لأنها تسبق هدف الحياد الكربوني الذي حددته دولة الكويت لعام 2060.
وأشارت إلى أن (نفط الكويت) تؤمن بأن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون مع الطاقة المتجددة واحتجاز وتخزين الكربون سيكون حلا أفضل لضمان الاستدامة.
وذكرت أن العمل جار حاليا على دراسة جدوى المشروع بمقارنة عدة تقنيات بعضها تقليدي والبعض الآخر حديث ومنها علي سبيل المثال استخدام إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار وإعادة التشكيل الحراري التلقائي إضافة إلى الأكسدة الجزئية لتنفيذ إنتاج الهيدروجين الأزرق على نطاق واسع (حوالي 1000 طن يوميا) بكثافة منخفضة من الكربون وطاقة عالية الكفاءة.
وفيما يتعلق بمبادرة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بينت رجب أنه تم تقسيم المبادرة إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه واستخدامه مع أنظمة القياس والمراقبة ذات الصلة.
وقالت إن هذه النطاقات الرئيسية الثلاثة تبدأ باحتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر محددة مثل انبعاثات شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وشركة نفط الكويت حيث ستقوم هذه المشاريع المستقبليه لالتقاط حوالي 4 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون سيتم استخدامها وتخزينها في طبقات جيولوجية بحقول غرب الكويت لتعزيز استخلاص النفط أو للتخزين. (النهاية)

خ م / ه ث / ا ف ح




MENAFN07032024000071011013ID1107946933

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