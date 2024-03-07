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سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الإعلام السعودي والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد

3/7/2024 4:45:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن بداح المطيري في قصر السيف اليوم معالي وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سلمان يوسف الدوسري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت. (النهاية)

ت م




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