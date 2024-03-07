سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الإعلام السعودي والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن بداح المطيري في قصر السيف اليوم معالي وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سلمان يوسف الدوسري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت. (النهاية)
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