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(التعاون الاسلامي) تدين قرار الاحتلال الاسرائيلي المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة

3/7/2024 4:45:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 3 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس استمرار سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة.
وأكدت المنظمة في بيان ان الاستيطان الإسرائيلي باطل وغير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يقضي بعدم شرعية إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الكيان المحتل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.
وكانت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك قالت أمس الاربعاء عبر منصة (إكس) إن "الحكومة صادقت على إقامة قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".(النهاية)

ف ن / ش م ع




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