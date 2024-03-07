(التعاون الاسلامي) تدين قرار الاحتلال الاسرائيلي المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 3 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس استمرار سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة.
وأكدت المنظمة في بيان ان الاستيطان الإسرائيلي باطل وغير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يقضي بعدم شرعية إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الكيان المحتل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.
وكانت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك قالت أمس الاربعاء عبر منصة (إكس) إن "الحكومة صادقت على إقامة قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".(النهاية)
ف ن / ش م ع
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