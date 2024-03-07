عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 آذار (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وقاموا بجولات مشبوهة داخل باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت المكان.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

07/03/2024 12:32:55

