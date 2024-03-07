عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
التاريخ
3/7/2024 4:45:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 7 آذار (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وقاموا بجولات مشبوهة داخل باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت المكان.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
07/03/2024 12:32:55
MENAFN07032024000117011021ID1107946928
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