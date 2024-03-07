الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا بينهم 4 نساء، بحملة مداهمات واقتحامات شنتها منذ مساء أمس واليوم الخميس، على مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الاعتقالات جرت في رام الله وطوباس وطولكرم وبيت لحم والخليل وجنين ونابلس والقدس المحتلة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وأشارت الى الاقتحامات تركزت في مختلف محافظات الضفة، خاصة في المخيمات، وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة والقدس، وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

07/03/2024 12:25:12

