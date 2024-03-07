Thursday, 07 March 2024 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة والقدس

3/7/2024 4:45:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 7 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا بينهم 4 نساء، بحملة مداهمات واقتحامات شنتها منذ مساء أمس واليوم الخميس، على مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الاعتقالات جرت في رام الله وطوباس وطولكرم وبيت لحم والخليل وجنين ونابلس والقدس المحتلة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.
وأشارت الى الاقتحامات تركزت في مختلف محافظات الضفة، خاصة في المخيمات، وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة والقدس، وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
07/03/2024 12:25:12

MENAFN07032024000117011021ID1107946927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث