الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا بينهم 4 نساء، بحملة مداهمات واقتحامات شنتها منذ مساء أمس واليوم الخميس، على مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الاعتقالات جرت في رام الله وطوباس وطولكرم وبيت لحم والخليل وجنين ونابلس والقدس المحتلة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.
وأشارت الى الاقتحامات تركزت في مختلف محافظات الضفة، خاصة في المخيمات، وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة والقدس، وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
07/03/2024 12:25:12
MENAFN07032024000117011021ID1107946927
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