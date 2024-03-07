متحف الأطفال يُعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أعلن متحف الأطفال أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة، والتي تهدف إلى زرع حب القراءة والمطالعة في نفوس الأطفال وجعلها عادة متأصلة في حياتهم اليومية، وفقًا لرؤية المتحف في تنمية أجيال تسعى للمعرفة.
وأوضح المتحف في بيان اليوم الخميس، أنه شارك في المسابقة التي أطلقها المتحف لأعضائه من العائلات وأبناء موظفي كلٍّ من البنك الأهلي الأردني وشركة زين 84 طفلًا، وقرأوا نحو 300 كتاب، بمجموع عدد صفحات يتجاوز 18,000 صفحة.
وتم تكريم 9 مشاركين فازوا بالمراتب الثلاثة الأولى تباعًا، عن كل فئة من الفئات المشاركة؛ وهي الصفوف الثاني والثالث للفئة الأولى، والصفوف الرابع والخامس للفئة الثانية، والصفوف السادس والسابع للفئة الثالثة، وتم اختيارهم بعد اجتيازهم شروط المسابقة ومعاييرها المتعلقة بمواضيع الكتب المقروءة، وعددها، وجودة الملخصات التي تم تقديمها.
وبين المتحف أن الموضوعات التي أُتيحت للمتسابقين تنوعت بين العلوم الإنسانية كالتاريخ والدين والفلك والجغرافيا، والمواضيع الأدبية مثل قراءة القصص والروايات، مشيرا إلى أن المشاركين الذين احتلوا المركز الأول حصرًا عن فئات المسابقة هم: رهف عبدالله زكارنة، ولين عبدالله زكارنة، وسند مجدي محمود.
وقالت مديرة المتحف سوسن الدلق، "إننا نُبارك لجميع الفائزين بمسابقة القراءة، ونتمنى أن يكون المتحف جزءًا فعّالًّا لتحفيز الأطفال على حب القراءة وتنمية شغفهم في مجال تحسين المهارات اللغوية وزيادة المعرفة لديهم"، مثمنة رعاية ودعم وزارة الثقافة والبنك الأهلي الأردني وشركة زين للمسابقة.
وأضافت، أنهم حرصوا على أن يكون موعد المسابقة بالتزامن مع الإجازة الشتوية؛ ليستغل الأطفال أوقات العطلة بالقراءة والاطلاع على الكتب والقصص والروايات بمواضيع مختلفة تنمي ملكة الكتابة لديهم، ووعيهم وثقافتهم بمختلف المجالات.
وحضر الحفل مدير مديرية الموسيقى والفنون الأدائية ومدير معهد الفنون الجميلة الأستاذ الدكتور حسين دغيمات مندوبًا عن وزارة الثقافة، وممثلون عن البنك الأهلي وشركة زين.
وشارك ممثلو هذه المؤسسات الراعية والداعمة في تكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز النقدية والعينية، معربين عن فخرهم بإنجازات الفائزين، وجهود المتحف في تحفيز الأطفال على حب القراءة وتنمية شغفهم لاكتساب المعارف المتنوعة.
بترا
ه ع/ س س
07/03/2024 12:02:12
MENAFN07032024000117011021ID1107946923
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