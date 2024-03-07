متحف الأطفال يُعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أعلن متحف الأطفال أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة، والتي تهدف إلى زرع حب القراءة والمطالعة في نفوس الأطفال وجعلها عادة متأصلة في حياتهم اليومية، وفقًا لرؤية المتحف في تنمية أجيال تسعى للمعرفة.





وأوضح المتحف في بيان اليوم الخميس، أنه شارك في المسابقة التي أطلقها المتحف لأعضائه من العائلات وأبناء موظفي كلٍّ من البنك الأهلي الأردني وشركة زين 84 طفلًا، وقرأوا نحو 300 كتاب، بمجموع عدد صفحات يتجاوز 18,000 صفحة.





وتم تكريم 9 مشاركين فازوا بالمراتب الثلاثة الأولى تباعًا، عن كل فئة من الفئات المشاركة؛ وهي الصفوف الثاني والثالث للفئة الأولى، والصفوف الرابع والخامس للفئة الثانية، والصفوف السادس والسابع للفئة الثالثة، وتم اختيارهم بعد اجتيازهم شروط المسابقة ومعاييرها المتعلقة بمواضيع الكتب المقروءة، وعددها، وجودة الملخصات التي تم تقديمها.





وبين المتحف أن الموضوعات التي أُتيحت للمتسابقين تنوعت بين العلوم الإنسانية كالتاريخ والدين والفلك والجغرافيا، والمواضيع الأدبية مثل قراءة القصص والروايات، مشيرا إلى أن المشاركين الذين احتلوا المركز الأول حصرًا عن فئات المسابقة هم: رهف عبدالله زكارنة، ولين عبدالله زكارنة، وسند مجدي محمود.





وقالت مديرة المتحف سوسن الدلق، "إننا نُبارك لجميع الفائزين بمسابقة القراءة، ونتمنى أن يكون المتحف جزءًا فعّالًّا لتحفيز الأطفال على حب القراءة وتنمية شغفهم في مجال تحسين المهارات اللغوية وزيادة المعرفة لديهم"، مثمنة رعاية ودعم وزارة الثقافة والبنك الأهلي الأردني وشركة زين للمسابقة.





وأضافت، أنهم حرصوا على أن يكون موعد المسابقة بالتزامن مع الإجازة الشتوية؛ ليستغل الأطفال أوقات العطلة بالقراءة والاطلاع على الكتب والقصص والروايات بمواضيع مختلفة تنمي ملكة الكتابة لديهم، ووعيهم وثقافتهم بمختلف المجالات.





وحضر الحفل مدير مديرية الموسيقى والفنون الأدائية ومدير معهد الفنون الجميلة الأستاذ الدكتور حسين دغيمات مندوبًا عن وزارة الثقافة، وممثلون عن البنك الأهلي وشركة زين.





وشارك ممثلو هذه المؤسسات الراعية والداعمة في تكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز النقدية والعينية، معربين عن فخرهم بإنجازات الفائزين، وجهود المتحف في تحفيز الأطفال على حب القراءة وتنمية شغفهم لاكتساب المعارف المتنوعة.

بترا

ه ع/ س س





07/03/2024 12:02:12