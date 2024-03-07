ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 127

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 آذار (بترا)-أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي الى 127 شهيدا.

وقالت لجنة الحريات التابعة للنقابة في بيان اليوم الخميس، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهدافها الممنهج للصحفيين الفلسطينيين في سياق جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الى أن شهر شباط الماضي شهد العديد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين، حيث استشهد 11 صحفيا، 10 منهم في قطاع غزة وواحد في الضفة الغربية.

وأضافت أن 7 حالات من الإصابة الدامية أدت الى بتر أعضاء من الجسم كانت بفعل الطائرات المسيرة والمفخخة بالبارود، لأن الاحتلال كثف استعمال هذه الوسيلة في الفترة الأخيرة بغرض استهداف الصحفيين في الميدان بقصد الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت النقابة في بيانها، أن مسلسل الاعتقالات، تحديدا في الضفة الغربية مستمر بحق الصحفيين، حيث اعتقل 5 منهم مع مصادرة مقتنيات العمل الخاصة من كاميرات وأجهزة الهواتف المحمولة ودروع الوقاية والخوذات، في حين تستمر قوات جيش الاحتلال بقمع الصحفيين بمنعهم من العمل واحتجاز الطواقم، حيث سجلت 10 حالات في شباط الماضي، بالإضافة لـ9 حالات من التنكيل والضرب المبرح، مع تعرض 4 حالات للاختناق بسبب الاستهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع مع نقل معظمهم للعلاج في المستشفيات.

من جهة اخرى، أكدت لجنة الحريات بالنقابة، أن الاحتلال قام باقتحام 4 مؤسسات ومنازل للصحفيين، إضافة لاقتحام ومصادرة محتويات مطبعتين، كما تم عرض عدد من الصحفيين لمحاكم الاحتلال وسجلت حالة من منع السفر للخارج.

وبين رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتزال تمعن في استهداف الصحفيين مع نسج مبررات وادعاءات مضللة مصحوبة بغرض التغطية على جرائمها التي تستهدف كتم حقيقة بشاعة المجازر بحق الشعب الفلسطيني .

وأضاف اللحام أن نقابة الصحفيين مستمرة في العمل بالرغم من كل الصعوبات في إسناد الحالة الصحفية بقطاع غزة، وهي تعيش أبشع أنواع الاستهداف من قبل هذا الاحتلال الذي يستهدف الصحفيين في غزة والضفة الغربية أيضا.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

07/03/2024 11:41:28