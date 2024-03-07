البرلمان العربي: الموقف الدولي من حرب الإبادة في غزة يحتم مراجعة المنظومة الدولية الحالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 آذار(بترا)- أكد البرلمان العربي أن الموقف الدولي إزاء المجازر اليومية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة يحتم مراجعة المنظومة الدولية الحالية.
وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في كلمة ألقاها أمام الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في السنغال حول التعاون الدولي في مواجهة آثار تغير المناخ، إن مجلس الأمن الدولي يعاني حالة الشلل التام تجاه وقف هذه المجازر التي تعدى عدد ضحاياها ثلاثين ألف شهيد، من بينهم 15 ألف طفل وتسعة آلاف من النساء.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى عقد اجتماع ثلاثي مشترك بين لجان فلسطين في البرلمان العربي واتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية، في إطار تنسيق الجهود المشتركة واتخاذ خطوات ومواقف داعمة لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة إرهاب كيان الاحتلال الغاشم.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
07/03/2024 11:40:51
MENAFN07032024000117011021ID1107946921
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