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البرلمان العربي: الموقف الدولي من حرب الإبادة في غزة يحتم مراجعة المنظومة الدولية الحالية

3/7/2024 4:45:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 7 آذار(بترا)- أكد البرلمان العربي أن الموقف الدولي إزاء المجازر اليومية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة يحتم مراجعة المنظومة الدولية الحالية.
وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في كلمة ألقاها أمام الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في السنغال حول التعاون الدولي في مواجهة آثار تغير المناخ، إن مجلس الأمن الدولي يعاني حالة الشلل التام تجاه وقف هذه المجازر التي تعدى عدد ضحاياها ثلاثين ألف شهيد، من بينهم 15 ألف طفل وتسعة آلاف من النساء.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى عقد اجتماع ثلاثي مشترك بين لجان فلسطين في البرلمان العربي واتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية، في إطار تنسيق الجهود المشتركة واتخاذ خطوات ومواقف داعمة لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة إرهاب كيان الاحتلال الغاشم.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
07/03/2024 11:40:51

MENAFN07032024000117011021ID1107946921

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