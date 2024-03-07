افتتاح ورشة بناء القدرة المؤسسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار(بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الخميس، "ورشة بناء القدرة المؤسسية" بمقر الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة في عمان.
وقالت النجار، في افتتاح الورشة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجمعية، إن هذه الورشة التي يشارك فيها عدد من مدراء وموظفي الوزارة مهمة لتعزيز قدرات المشاركين والمشاركات، لاسيما في سياق الاحتفال بيوم المرأة العالمي، بحيث تنمي قدرات العاملات في الوزارة بمختلف مواقعهن، مثلما تسهم في بناء القدرة المؤسسية للوزارة.
وقال رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة، إن هذه الورشة التي يقدمها عضو الهيئة الإدارية للجمعية الدكتور احمد بوران، هي باكورة التعاون بين الجمعية والوزارة، منوها بأهميتها في تعزيز وبناء قدرات العاملين في وزارة الثقافة بشكل خاص ووزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص بشكل عام، مشيرا إلى أنه سيتواصل عقدها وتعميمها بالتعاون مع الوزارة.
وفي الورشة التي حضر افتتاحها أمين سر الجمعية الدكتور خالد الشرايرة، لفت بوران، إلى أهميتها واعتمادها لدى العديد من المؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار إلى أنه في أساليب التعليم الحديث يجب أن تعرف ما يعرف الجمهور، وأن تستفيد من التغذية الراجعة، مؤكدا أن الفائدة في أي منجز أو منتج تتمثل بالنوعية وليس الكمية.
كما تحدث عن بناء القدرة المؤسسية، مستعرضا مهارات الاتصال والعرض والمهارات الناعمة والعمل تحت الضغط.
--(بترا)
م ت/أ م / س س
07/03/2024 11:39:08
MENAFN07032024000117011021ID1107946920
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