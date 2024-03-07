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افتتاح ورشة بناء القدرة المؤسسية

3/7/2024 4:45:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار(بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الخميس، "ورشة بناء القدرة المؤسسية" بمقر الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة في عمان.

وقالت النجار، في افتتاح الورشة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجمعية، إن هذه الورشة التي يشارك فيها عدد من مدراء وموظفي الوزارة مهمة لتعزيز قدرات المشاركين والمشاركات، لاسيما في سياق الاحتفال بيوم المرأة العالمي، بحيث تنمي قدرات العاملات في الوزارة بمختلف مواقعهن، مثلما تسهم في بناء القدرة المؤسسية للوزارة.

وقال رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة، إن هذه الورشة التي يقدمها عضو الهيئة الإدارية للجمعية الدكتور احمد بوران، هي باكورة التعاون بين الجمعية والوزارة، منوها بأهميتها في تعزيز وبناء قدرات العاملين في وزارة الثقافة بشكل خاص ووزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص بشكل عام، مشيرا إلى أنه سيتواصل عقدها وتعميمها بالتعاون مع الوزارة.



وفي الورشة التي حضر افتتاحها أمين سر الجمعية الدكتور خالد الشرايرة، لفت بوران، إلى أهميتها واعتمادها لدى العديد من المؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار إلى أنه في أساليب التعليم الحديث يجب أن تعرف ما يعرف الجمهور، وأن تستفيد من التغذية الراجعة، مؤكدا أن الفائدة في أي منجز أو منتج تتمثل بالنوعية وليس الكمية.

كما تحدث عن بناء القدرة المؤسسية، مستعرضا مهارات الاتصال والعرض والمهارات الناعمة والعمل تحت الضغط.

--(بترا)


م ت/أ م / س س



07/03/2024 11:39:08

MENAFN07032024000117011021ID1107946920

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