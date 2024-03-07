كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة الزرقاء تعقد يوما علميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 7 آذار(بترا)- نظمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة الزرقاء بالتعاون مع مجموعة مختبرات (دايموند لاب)، يوما علميا تطبيقيا للطلبة المتقدمين للتدريب في الفصل الدراسي الحالي.
وتضمن اليوم العلمي محاضرات تعريفية وإجراء فحوصات طبية؛ مثل فحص زمرة الدم، الفحص السريع للسكري، (cbc)، بالإضافة إلى تدريب الطلبة على سحب الدم.
وقالت عميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورة كوثر العماوي إن هذا اليوم يبرز فيه العمل الجماعي المشترك بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمعنين من أصحاب الخبرة في المؤسسات والشركات المحلية، مؤكدة أن هذه الأنشطة تزيد من تنمية مهاراتهم الطالب.
وعلى هامش اليوم العلمي، قدمت عميد الكلية الدرع التقديري للوفد التدريبي من مختبرات (دايموند لاب) على جهودهم في إعطاء المحاضرات وتدريب الطلبة، فيما سلمت الشهادات التدريبية للطلبة.
--(بترا)
ع ض/ف ج
07/03/2024 10:52:53
MENAFN07032024000117011021ID1107946918
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