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كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة الزرقاء تعقد يوما علميا

3/7/2024 4:45:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 7 آذار(بترا)- نظمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة الزرقاء بالتعاون مع مجموعة مختبرات (دايموند لاب)، يوما علميا تطبيقيا للطلبة المتقدمين للتدريب في الفصل الدراسي الحالي.
وتضمن اليوم العلمي محاضرات تعريفية وإجراء فحوصات طبية؛ مثل فحص زمرة الدم، الفحص السريع للسكري، (cbc)، بالإضافة إلى تدريب الطلبة على سحب الدم.
وقالت عميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورة كوثر العماوي إن هذا اليوم يبرز فيه العمل الجماعي المشترك بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمعنين من أصحاب الخبرة في المؤسسات والشركات المحلية، مؤكدة أن هذه الأنشطة تزيد من تنمية مهاراتهم الطالب.
وعلى هامش اليوم العلمي، قدمت عميد الكلية الدرع التقديري للوفد التدريبي من مختبرات (دايموند لاب) على جهودهم في إعطاء المحاضرات وتدريب الطلبة، فيما سلمت الشهادات التدريبية للطلبة.
--(بترا)
ع ض/ف ج
07/03/2024 10:52:53

MENAFN07032024000117011021ID1107946918

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