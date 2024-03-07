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جيش الاحتلال يعلن عدد قتلاه منذ بدء العدوان على غزة

3/7/2024 4:45:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط خسائر كبيرة في صفوف الضباط منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب الإحصائية التي أعلنتها الإذاعة، اليوم الخميس، فإن من بين القتلى 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيلة، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ أيام، مقتل 3 جنود في المعارك الدائرة في شمالي وجنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الإجمالي إلى 585 عسكريا حتى السبت الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ
07/03/2024 10:49:28

MENAFN07032024000117011021ID1107946917

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