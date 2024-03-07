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انتهاء فترة القيد الثانية في اتحاد كرة القدم

3/7/2024 4:45:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أغلقت عند الساعة الثانية عشر من ليلة أمس، فترة القيد الثانية المخصصة لتسجيل لاعبي كرة القدم.
وشهدت فترة القيد التي بدأت يوم 22 الشهر الماضي، العديد من الانتقالات بين اللاعبين من مختلف الأندية، كما شهدت أيضا تسجيل لاعبين محترفين من الخارج في عدة أندية محلية؛ مثل الفيصلي، الوحدات، الحسين اربد، الجليل، والسلط.
وبإغلاق فترة القيد الثانية، يسمح للاعبين بالانتقال بين الأندية في انتظار فترة القيد التالية للموسم الكروي المقبل.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
07/03/2024 10:45:32

MENAFN07032024000117011021ID1107946916

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