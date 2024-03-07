انتهاء فترة القيد الثانية في اتحاد كرة القدم
التاريخ
3/7/2024 4:45:18 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أغلقت عند الساعة الثانية عشر من ليلة أمس، فترة القيد الثانية المخصصة لتسجيل لاعبي كرة القدم.
وشهدت فترة القيد التي بدأت يوم 22 الشهر الماضي، العديد من الانتقالات بين اللاعبين من مختلف الأندية، كما شهدت أيضا تسجيل لاعبين محترفين من الخارج في عدة أندية محلية؛ مثل الفيصلي، الوحدات، الحسين اربد، الجليل، والسلط.
وبإغلاق فترة القيد الثانية، يسمح للاعبين بالانتقال بين الأندية في انتظار فترة القيد التالية للموسم الكروي المقبل.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
07/03/2024 10:45:32
MENAFN07032024000117011021ID1107946916
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