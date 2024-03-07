المنتخب الوطني لكرة الطاولة يبدأ معسكره التدريبي في القاهرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة الطاولة اليوم، معسكرا تدريبيا في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار تحضيراته للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويضم الوفد الذي تترأسه عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة، سلامة محفوظ مديرا إداريا، وعمرو رضا مديرا فنيا، واللاعبين واللاعبات زيد أبو يمن، زياد عزيز، خالد باسم، براء الوديان، تيماء أبو يمن، وبراء وريناد الحسني.

ووصل المنتخب الوطني إلى القاهرة أمس الأربعاء، استعدادا للمعسكر الذي يهدف إلى رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين في المنافسات الرسمية.

يذكر أن تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ستقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 إلى 11 أيار المقبل.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

07/03/2024 10:41:24