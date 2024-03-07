المنتخب الوطني لكرة الطاولة يبدأ معسكره التدريبي في القاهرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة الطاولة اليوم، معسكرا تدريبيا في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار تحضيراته للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ويضم الوفد الذي تترأسه عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة، سلامة محفوظ مديرا إداريا، وعمرو رضا مديرا فنيا، واللاعبين واللاعبات زيد أبو يمن، زياد عزيز، خالد باسم، براء الوديان، تيماء أبو يمن، وبراء وريناد الحسني.
ووصل المنتخب الوطني إلى القاهرة أمس الأربعاء، استعدادا للمعسكر الذي يهدف إلى رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين في المنافسات الرسمية.
يذكر أن تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ستقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 إلى 11 أيار المقبل.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
07/03/2024 10:41:24
MENAFN07032024000117011021ID1107946914
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