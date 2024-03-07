Thursday, 07 March 2024 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرمثا والحسين إربد في مباراة ديربي الشمال غدا

3/7/2024 4:45:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم غد الجمعة، إلى ستاد الحسن في اربد، لمتابعة مباراة "ديربي" الشمال التي تجمع فريقي الرمثا والحسين اربد، في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وعادة ما تحفل مباراة الديربي بالإثارة والندية في ظل التنافس المستمر بين الفريقين العريقين.
ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري برصيد 37 نقطة يليه الفيصلي 30 نقطة، ثم الوحدات 28، فيما يحل الرمثا رابعا برصيد 19 نقطة.
ويشهد ستاد الأمير محمد بالزرقاء عند السابعة والنصف مساء يوم غد أيضا مباراة فريقي شباب العقبة والجليل.
وتختتم مباريات الأسبوع الرابع عشر يوم السبت بلقاء معان مع الفيصلي على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب الوحدات مع مغير السرحان على ستاد عمان.
يشار إلى أن مباريات الأسبوع الرابع عشر تنطلق اليوم بلقاء السلط مع شباب الأردن، وسحاب مع الأهلي.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
07/03/2024 10:33:45

MENAFN07032024000117011021ID1107946913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث