الرمثا والحسين إربد في مباراة ديربي الشمال غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم غد الجمعة، إلى ستاد الحسن في اربد، لمتابعة مباراة "ديربي" الشمال التي تجمع فريقي الرمثا والحسين اربد، في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وعادة ما تحفل مباراة الديربي بالإثارة والندية في ظل التنافس المستمر بين الفريقين العريقين.
ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري برصيد 37 نقطة يليه الفيصلي 30 نقطة، ثم الوحدات 28، فيما يحل الرمثا رابعا برصيد 19 نقطة.
ويشهد ستاد الأمير محمد بالزرقاء عند السابعة والنصف مساء يوم غد أيضا مباراة فريقي شباب العقبة والجليل.
وتختتم مباريات الأسبوع الرابع عشر يوم السبت بلقاء معان مع الفيصلي على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب الوحدات مع مغير السرحان على ستاد عمان.
يشار إلى أن مباريات الأسبوع الرابع عشر تنطلق اليوم بلقاء السلط مع شباب الأردن، وسحاب مع الأهلي.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
07/03/2024 10:33:45
MENAFN07032024000117011021ID1107946913
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