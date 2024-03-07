الرمثا والحسين إربد في مباراة ديربي الشمال غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم غد الجمعة، إلى ستاد الحسن في اربد، لمتابعة مباراة "ديربي" الشمال التي تجمع فريقي الرمثا والحسين اربد، في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وعادة ما تحفل مباراة الديربي بالإثارة والندية في ظل التنافس المستمر بين الفريقين العريقين.

ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري برصيد 37 نقطة يليه الفيصلي 30 نقطة، ثم الوحدات 28، فيما يحل الرمثا رابعا برصيد 19 نقطة.

ويشهد ستاد الأمير محمد بالزرقاء عند السابعة والنصف مساء يوم غد أيضا مباراة فريقي شباب العقبة والجليل.

وتختتم مباريات الأسبوع الرابع عشر يوم السبت بلقاء معان مع الفيصلي على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب الوحدات مع مغير السرحان على ستاد عمان.

يشار إلى أن مباريات الأسبوع الرابع عشر تنطلق اليوم بلقاء السلط مع شباب الأردن، وسحاب مع الأهلي.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

07/03/2024 10:33:45