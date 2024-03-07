الصين تدعم عضوية كاملة لـدولة فلسطين في الأمم المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار(بترا)-أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن دعمها عضوية "كاملة" لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، واصفة الحرب في غزة بأنها "وصمة عار على العالم المتحضر".
ونقلت وكالة أنباء"شينخوا"، عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، "إننا ندعم فلسطين لتصبح عضوا كاملَا في الأمم المتحدة".
وانتقد الوزير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلَا إنه "لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين".
ودعا الوزير الفلسطينيين وإسرائيل إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، كما طالب بعقد "مؤتمر سلام أوسع وأكثر موثوقية".
وقال إن بكين ستواصل العمل مع المجتمع الدَّوْليّ لاستعادة السلام وحماية الأرواح، مؤكدَا أن بلاده ستكون قوة عالمية للسلام والاستقرار.
وأضاف،"في مواجهة الاضطرابات المعقدة في البيئة الدولية، ستستمر الصين في كونها قوة للسلام وقوة للاستقرار وأيضا قوة للتقدم في العالم".
--(بترا)
رصد/أغ
07/03/2024 10:31:33
MENAFN07032024000117011021ID1107946912
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