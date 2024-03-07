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الصين تدعم عضوية كاملة لـدولة فلسطين في الأمم المتحدة

3/7/2024 4:45:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار(بترا)-أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن دعمها عضوية "كاملة" لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، واصفة الحرب في غزة بأنها "وصمة عار على العالم المتحضر".
ونقلت وكالة أنباء"شينخوا"، عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، "إننا ندعم فلسطين لتصبح عضوا كاملَا في الأمم المتحدة".
وانتقد الوزير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلَا إنه "لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين".
ودعا الوزير الفلسطينيين وإسرائيل إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، كما طالب بعقد "مؤتمر سلام أوسع وأكثر موثوقية".
وقال إن بكين ستواصل العمل مع المجتمع الدَّوْليّ لاستعادة السلام وحماية الأرواح، مؤكدَا أن بلاده ستكون قوة عالمية للسلام والاستقرار.
وأضاف،"في مواجهة الاضطرابات المعقدة في البيئة الدولية، ستستمر الصين في كونها قوة للسلام وقوة للاستقرار وأيضا قوة للتقدم في العالم".
--(بترا)
رصد/أغ
07/03/2024 10:31:33

MENAFN07032024000117011021ID1107946912

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