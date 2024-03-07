واشنطن: الكونغرس الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق حكومي جزئي

واشنطن: الكونغرس الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق حكومي جزئي
التاريخ
3/7/2024 4:45:13 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 7 آذار (بترا) - صوت مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء، على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في البلاد اعتبارا من نهاية الأسبوع، بحسب واشنطن تايمز .
وبحسب المصدر، فقد تمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، حيث تم تحويلها إلى مجلس الشيوخ الأميركي لإقرارها والموافقة عليها، تجنبا لأي إغلاق حكومي.
--(بترا)
ب خ/أ م / س س
07/03/2024 09:41:26
MENAFN07032024000117011021ID1107946908
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