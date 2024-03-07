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واشنطن: الكونغرس الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق حكومي جزئي

3/7/2024 4:45:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 7 آذار (بترا) - صوت مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء، على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في البلاد اعتبارا من نهاية الأسبوع، بحسب واشنطن تايمز .
وبحسب المصدر، فقد تمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، حيث تم تحويلها إلى مجلس الشيوخ الأميركي لإقرارها والموافقة عليها، تجنبا لأي إغلاق حكومي.
--(بترا)
ب خ/أ م / س س
07/03/2024 09:41:26

MENAFN07032024000117011021ID1107946908

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