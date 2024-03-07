3510 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل امس

3510 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل امس
التاريخ
3/7/2024 4:45:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)-بلغ الحمل الكهربائي الأقصى يوم امس الأربعاء 3510 ميغاواط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة سجل في شهر آب الماضي وبلغ 4220 ميغا واط.
--(بترا)
م ف / س س
07/03/2024 08:23:57
MENAFN07032024000117011021ID1107946907
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