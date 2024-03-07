الصيام قد ينقذك من مرضين

MENAFN - Alghad Newspaper)هناك توصيات تدعو إلى الصياموجدت دراسة أن الذين يتبعون حمية الصيام المتقطّع أو يصومون شهر رمضان، قد ينخفض لديهم خطر الإصابة بالأمراض العصبية المرتبطة بالعمر، مثل ألزهايمر وباركنسون.



وتتناول الدراسة التفاعل الإيجابي بين الصيام وعامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ (BDNF)، والذي يؤدّي دوراً حيوياً في بقاء ونمو الخلايا العصبية، وهي خلايا متخصصة في النبضات العصبية.



ويعرف عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ بأنه مهم في تنظيم استقلاب الجلوكوز والطاقة. وهو بروتين مشفّر في الإنسان بواسطة الجين BDNF.



ويرتبط انخفاض مستويات هذا العامل بفقد الخلايا العصبية التي وجدت الدراسات أنها علامة على أمراض التنكّس العصبي، مثل باركنسون، وألزهايمر، ومرض هنتنغتون.



الصيام المتقطّع له تأثيرات متفاوتة

وقام الباحثون بمراجعة منهجية للدراسات البشرية التجريبية والرصدية التي أجريت في الفترة من كانون الثاني/يناير 2000 إلى كانون الأول/ديسمبر 2023 ونشرت في قواعد البيانات الرئيسية.



وتشير المراجعة إلى أن الصيام المتقطّع "له تأثيرات متفاوتة على مستويات عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ والوظائف المعرفية لدى الأفراد الأصحاء الذين يعانون من زيادة الوزن/السمنة، والمرضى الذين يعانون من حالات التمثيل الغذائي".



ويجد المؤلفون أن العلاقة بين الصيام المتقطّع وعامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ لها أهمية قصوى مع لجوء المزيد من الناس إلى الصيام كممارسة صحية.



وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي يستعد فيه أكثر من ملياري مسلم حول العالم لصيام شهر رمضان.



وعلى الرغم من التوصية بالصيام كممارسة صحية، إلا أن الباحثين يسلّطون الضوء على الطبيعة المثيرة للجدل للدراسات التي راجعوها. ويؤكدون أن "القليل من الدراسات البشرية أظهرت أن الصيام المتقطّع يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ".



ومع ذلك، توصّل الباحثون إلى أن BDNF يحسّن وظائف المخ من خلال تعزيز كل من "تكوين الخلايا العصبية واللدونة التشابكية، خاصة من خلال التأييد طويل الأمد (LTP)، وهو عملية تنطوي على تقوية مستمرة للمشابك العصبية التي تؤدي إلى زيادة طويلة الأمد في نقل الإشارة بين الخلايا العصبية".



وأشار الباحثون إلى أن هناك توصيات تدعو إلى الصيام "كأحد العلاجات المرشحة للاضطرابات العصبية. ويأتي ذلك بحكم تأثير الصيام في تحسين الإدراك، وإبطاء التنكّس العصبي، وتقليل تلف الدماغ، وتعزيز التعافي الوظيفي بعد السكتة الدماغية، وتخفيف الآثار المرضية والنفسية، والمظاهر السريرية للصرع والتصلّب المتعدّد في النماذج الحيوانية".



وتبحث الدراسة في أنظمة الصيام المتقطّع المختلفة، والتي تتضمّن صيام الأيام البديلة، والأكل المقيّد بالوقت، وصيام شهر رمضان.



وتظهر النتائج أن الصيام له تأثيرات متباينة على مستوى BDNF لدى الأشخاص الأصحاء والمرضى الذين يعانون من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.



أهمية الصيام

ويقول أستاذ التغذية السريرية في جامعة الشارقة والمؤلف الرئيسي معز الإسلام فارس، إن نتائج هذه المراجعة تؤكد أهمية الصيام في تحسين مستوى أحد العوامل البروتينية المهمة التي تؤثر على صحة الدماغ.



ومع ذلك، توصّل الباحثون إلى أنّ BDNF يحسن وظائف المخ من خلال تعزيز كل من "تكوين الخلايا العصبية واللدونة التشابكية، خاصة من خلال التأييد طويل الأمد (LTP)، وهو عملية تنطوي على تقوية مستمرة للمشابك العصبية التي تؤدي إلى زيادة طويلة الأمد في نقل الإشارة بين الخلايا العصبية".



وأشار الباحثون إلى أن هناك توصيات تدعو إلى الصيام "كأحد العلاجات المرشحة للاضطرابات العصبية. ويأتي ذلك بحكم تأثير الصيام في تحسين الإدراك، وإبطاء التنكّس العصبي، وتقليل تلف الدماغ، وتعزيز التعافي الوظيفي بعد السكتة الدماغية، وتخفيف الآثار المرضية والنفسية، والمظاهر السريرية للصرع والتصلّب المتعدّد في النماذج الحيوانية".



وتبحث الدراسة في أنظمة الصيام المتقطّع المختلفة، والتي تتضمّن صيام الأيام البديلة، والأكل المقيّد بالوقت، وصيام شهر رمضان.



الصيام قد ينقذك من مرضين

وتظهر النتائج أن الصيام له تأثيرات متباينة على مستوى BDNF لدى الأشخاص الأصحاء والمرضى الذين يعانون من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.



عامل البروتين مهم

ويقول أستاذ التغذية السريرية في جامعة الشارقة والمؤلف الرئيسي معز الإسلام فارس، إن نتائج هذه المراجعة تؤكد أهمية الصيام في تحسين مستوى أحد العوامل البروتينية المهمة التي تؤثر على صحة الدماغ.



وأوضح: "عامل البروتين هذا مهم للحفاظ على وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكّس العصبي المرتبطة بالعمر مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون، وكذلك في الوقاية من اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق".



وتابع: "تنبع أهمية الدراسة من كونها أول مراجعة منهجية تلخّص تأثير تقييد السعرات الحرارية وأنظمة الصيام المتقطّع المختلفة على مستوى BDNF، وما يترتّب على ذلك من معايير الصحة العقلية والصحة المعرفية. وتعتمد أهمية المشروع على إمكانية تطبيق الصيام المتقطّع كإحدى الاستراتيجيات الوقائية وحتى التدخّلات العلاجية للوقاية والعلاج من مشاكل الصحة العقلية ومشاكل الدماغ والصحة العقلية المرتبطة بالشيخوخة لدى كبار السن". -وكالات

