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الهواري: إنشاء سجل إلكتروني لمرضى التليف الكيسي

3/7/2024 4:41:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- أطلقت وزارة الصحة سجلاً وطنياً إلكترونياً لمرضى التليف الكيسي، بالتعاون مع مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبتنفيذ من شركة الحوسبة الصحية (حكيم).
وبين وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، خلال حفل الإطلاق، أنّ إنشاء السجل يهدف إلى إيجاد نواة لمأسسة تطوير وحوسبة سجلات الأمراض الوراثية والنادرة، وغيرها من سجلات الأمراض على المستوى الوطني، لتشكل قاعدة بيانات شاملة توفر لمقدمي الرعاية الصحية والباحثين وصانعي القرار بيانات تساهم في توجيه البرامج الوقائية والعلاجية للمرضى، بما يتضمنه ذلك من تقدير لعبء المرض، كما وتساهم هذه القاعدة في توحيد مسارات الرعاية الصحية بين مختلف المؤسسات الصحية وتحسين جودتها باستنادها إلى أحدث الأدلة العلمية.
وقال الهواري "قبل نحو عامين تقريبا بدأت الوزارة بتذليل الصعاب والعقبات أمام مرضى التليف الكيسي، يقينا منها بأن المعالجة والمتابعة السليمة قد تخفف من الأعراض وتقلل المضاعفات، وتطيل متوسط عمر المريض وتحسن جودة حياته، على الرغم من عدم وجود علاج شاف للتليف الكيسي حتى الآن".
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية عمر عايش، إن تطوير المنصة الإلكترونية تطلب جهوداً وخبرات كبيرة ومثابرة من فريق عمل الشركة، حيث أن هذا المشروع يمتد إلى ما هو أبعد من الفوائد المباشرة للمرضى، آملاً أنه سيكون النواة لمجموعة شاملة من السجلات الصحية الوطنية التي تشمل مختلف الأمراض المزمنة والتي تؤثر على صحة الأردنيين.
وقدم رئيس اختصاص طب الأطفال في وزارة الصحة د. باسم الزعبي، ملخصاً للتقرير الوطني الأول عن مرضى التليف الكيسي في الأردن لعام 2022، بين فيه أن أعداد المرضى الذين تم حصرهم بلغ 385 مريض تليف كيسي، منهم 136 مريضا في العاصمة عمان و100 مريض في محافظة اربد، بينما توزع المرضى الباقيين على المحافظات، مشيرا إلى أن 56 % منهم ذكور، و 44 بالمائة إناث، وبلغ معدل تشخيص هذه الحالات في العمر3 سنوات.-(بترا)

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