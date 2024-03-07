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أجواء باردة وزخات أمطار في مناطق واسعة

3/7/2024 4:41:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يطرأ اليوم الخميس، انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر بإذن الله على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الجمعة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.


وتنخفض السبت، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
كما يطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4 وفي مرتفعات الشراة 13 - 3, وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 23 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 26 - 12 درجة مئوية.- (بترا)

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