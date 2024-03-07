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تمكين: النساء الغزّيات.. مُعاناة مُركّبة

3/7/2024 4:41:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان دول العالم إلى دعم وقف فوري للحرب الصهيونية على قطاع غزّة التي تدخل شهرها السادس الإنسانية وإيصال الإغاثة، دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الصحية الضرورية لأهمية ذلك على بقاء النساء في قطاع غزة على قيد الحياة.
وقالت "تمكين" في بيان صحفي صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار كل عام، إن نساء قطاع غزّة يعشن واقعًا قاسيًا، ومعاناة مركّبة، نتيجة الحرب الصهيونية التي تدخل شهرها السادس، والحصار المُمتد لما يزيد عن 16 عامًا.

وبينت أن غالبية النساء -كما هو الحال بالنسبة لجميع النازحين- يعانين من جوع حقيقي وافتقار كبير للمواد الغذائية، حيث تزداد معاناة النساء الحوامل والمرضعات في وقت يعتمد أغلب السكان على وجبة واحدة محدودة في اليوم إن توفرت، كما تعاني النساء المسنات من صعوبة توفير أدوية الأمراض المزمنة وأوضاع صعبة في البرد الشديد في الخيام وأماكن النزوح، ونقص المياه، وتعاني النساء ذوات الإعاقة من معاناة مضاعفة فلا توجد أي إمكانات تساعدهن على التعايش مع ظروف اللجوء.

وقال البيان إنه نتيجة لاستشهاد الزوج أو الأب أو الأبناء، باتت آلاف النساء مسؤولات عن أسرهن وحاجات أفراد الأسرة في ظل واقع أقل ما يقال أنه كارثي ويفتقر لكل شيء، وتنعدم فيه الموارد الأساسية.

وأشار البيان أنه حتى الثالث من آذار أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هنالك 30 ألفا و320 شهيدا، و71 ألفا 533 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم 8750 من النساء، و 4700 مفقودين من الأطفال والنساء.كذلك أصبح ما لا يقل 5000 امرأة أرامل ومسؤولات عن إعالة أسرهن وفقًا لتقارير صادرة عن هيئة الأمم المتحدة، كذلك ما يصدر عن وزارة الصحة والمستشفيات في قطاع غزّة، وتستشهد نحو 37 أمًا كل يوم، مما يدمر حياة أسرهن ويقلص حماية أطفالهن.

وفيما يتعلق بالأسيرات قال البيان أنه لا يوجد عدد مؤكد لأن جيش الاحتلال تستخدم معهن سياسة الإخفاء القسري إلى جانب صعوبة تلقي البلاغات بسبب صعوبة الاتصالات، وضعف شبكة الإنترنت وتقطعها في مناطق شمال ووسط القطاع، لكن العديد من التقارير الحكومية والبلاغات المقدمة من السكان في غزّة تبين أن هنالك أكثر من 200 سيدة تم اعتقالهن خصوصاً في مدينة غزة وشمالي القطاع، ولا يزال معظمهن معتقلات مع قرابة 3 آلاف من الذكور الرجال والأطفال.

وحول ظروف اعتقال النساء في قطاع أشار البيان إلى أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تلقى شهادات عن تعرض معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة -بمن فيهم نساء وأطفال- لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة تحط بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به. حيث التقر فريق المرصد مجموعة من المعتقلين والمعتقلات المفرج عنهم، حيث أفادت نساء تعرضوا للاعتقال أنّ جنود من الجيش الصهيوني وضع أيديهم على أعضاء خاصة، وإجبارهن على التعري وخلع الحجاب، كذلك تهديدات بالاغتصاب وهتك العرض لمعتقلات ومعتقلين وذويهم، في إطار عملية التعذيب والابتزاز لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن آخرين.

أيضا هنالك جانب آخر من المعاناة التي تعيشها النساء في غزة وفقًا للبيان يتمثل في ظروف العمل الصعبة خلال الحرب فهنالك الاعلاميات، و يقدمن الخدمات الطبية في المستشفى، حيث أودت الحرب بحياة كثير منهن، وكنّ محط استهداف هنّ وعائلاتهن.

كذلك هنالك 180 امرأة تلد كل يوم في المتوسط وفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزّة، والكثيرات منهن لا يحصلن على مساعدة طبية تذكر، وأحياناً تتم الولادة في ملاجئ أو دورات مياه عامة أو خيام باردة .ونادراً ما تحصل الأمهات الحوامل اللاتي يصلن إلى المستشفيات في غزة على مستوى الرعاية الصحية التي يحتجن إليها.

وقال البيان إنّ تقارير الأمم المتحدة وتصريحات العاملين في مجال الرعاية الصحية ، أن غزة تشهد أحد أعلى معدلات المواليد في المنطقة، حيث تلد نحو 180 امرأة في القطاع كل يوم في المتوسط، والكثيرات خلال الحرب لا يحصلن على مساعدة طبية تذكر، وأحياناً تتم الولادة في الملاجئ المكتظة أو دورات مياه عامة أو في الخيام، ووفقَا للبيان نادراً ما تحصل الأمهات الحوامل اللاتي يصلن إلى المستشفيات في غزة على مستوى الرعاية التي يحتجن إليها، على الرغم من وجود 36 مستشفى بالقطاع، فإن عدد قليل منها فقط مستمره في العمل، ولكنها تعمل بشكل جزئي فقط.

وأشار البيان أن فريق"تمكين" تواصل مع العديد من النساء المقيمات في وسط وجنوب القطاع اللاتي أكدت أن النساء الحوامل يلدن دون تخدير أو احتياطات صحية أو تدخل جراحي، إلى جانب وجود العديد منهم يعيشن ظروفا صعبة بعدما فقدن أطفالهن أو شهدن تشوههم وإصابتهم بجروح خطيرة أو لا يعرفن مكان وجودهم.

وأوضح البيان أن النساء في ظل هذه الحرب تقوم بأعمال شاقة لا تتناسب مع طبيعتهن الجسدية، مثل تقطيع الحطب لطهي الطعام، والجلوس أمام النيران التي ينبعث منها دخان احتراق الخشب والأوراق لساعات طويلة في العراء.

وأكد البيان أن نساء غزّة سيواجهن بعد انتهاء الحرب مستقبلًا يتسم بالتحديات الاقتصادية والصحية والنفسية، وسيواجهن انعدام الرعاية، والانقطاع عن التعليم، وزيادة مستويات التوتر والاكتئاب، وغيرها من التحديات التي تتطلب جهودًا غير مسبوقة من أجل إعادة إعمار القطاع وتعزيز الشبكات الاجتماعية، وتوفير برامج الدعم النفسي والاقتصادي للمساعدة على تخطي آثار الحرب.

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