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جنوب إفريقيا تحث العدل الدولية على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل

3/7/2024 4:41:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت محكمة العدل الدولية الأربعاء، إن جنوب إفريقيا طلبت منها إصدار إجراءات طارئة أخرى تستهدف إسرائيل التي تقول بريتوريا إنها تنتهك الإجراءات الصادرة ضدها بالفعل.


وفي كانون الثاني، أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل، بالامتناع عن أي أعمال قد تقع تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وأن تضمن عدم ضلوع قواتها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية تحت قيادة الدولة.


ووصفت إسرائيل وحلفاء غربيون هذه المزاعم بأنها بلا أساس.-(وكالات)

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