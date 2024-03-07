جنوب إفريقيا تحث العدل الدولية على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت محكمة العدل الدولية الأربعاء، إن جنوب إفريقيا طلبت منها إصدار إجراءات طارئة أخرى تستهدف إسرائيل التي تقول بريتوريا إنها تنتهك الإجراءات الصادرة ضدها بالفعل.
وفي كانون الثاني، أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل، بالامتناع عن أي أعمال قد تقع تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وأن تضمن عدم ضلوع قواتها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية تحت قيادة الدولة.
ووصفت إسرائيل وحلفاء غربيون هذه المزاعم بأنها بلا أساس.-(وكالات)
MENAFN07032024000072011014ID1107946863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.