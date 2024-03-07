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الصين: الحرب على غزة وصمة عار على الحضارة

3/7/2024 4:41:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة ويتعين إطلاق سراح كل المحتجزين.


ونقلت وكالة رويترز عن وانغ أن بكين تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، كما تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.


كما وصف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكررا دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".-(الجزيرة)

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