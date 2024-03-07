واشنطن بوست: الولايات المتحدة وافقت سراً على 100 صفقة سلاح لـإسرائيل



وهذا الرقم المكون من ثلاثة أرقام، والذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، هو أحدث مؤشر على تورط واشنطن المكثف في الحرب الإسرائيلية الدموية المستمرة على غزة منذ خمسة أشهر، حتى مع تعبير كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين بشكل متزايد عن تحفظاتهم العميقة بشأن ما وصفوه بالتكتيكات العسكرية الإسرائيلية، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة..



وأفادت صحيفة“واشنطن بوست”، التي كشفت عن الصفقات السرية، أنه لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية المعتمدة لإسرائيل منذ بداية الصراع: ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار ، و 147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم. وقد دعت هذه المبيعات إلى التدقيق العام لأن إدارة بايدن تجاوزت الكونغرس للموافقة على الحزم من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.

وبحسب ما ورد، تمت معالجة 100 صفقة وعملية لنقل الأسلحة دون أي نقاش عام لأن كل منها يقع تحت مبلغ محدد بالدولار يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس بشكل فردي، وفقًا للمسؤولين والمشرعين الأمريكيين الذين تحدثوا، مثل الآخرين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة عسكرية حساسة.

ولاحظ التقرير أن حزم الأسلحة مجتمعة ترقى إلى حد نقل هائل للقوة النارية في الوقت الذي اشتكى فيه مسؤولون أمريكيون كبار من أن المسؤولين الإسرائيليين فشلوا في تلبية نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى التهجير الدائم للفلسطينيين.



صفقة الأسلحة ترقى إلى حد نقل هائل للقوة النارية

وقال جيريمي كونينديك، المسؤول الكبير السابق في إدارة بايدن، رئيس المنظمة الدولية للاجئين:“هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة بدون هذا المستوى من الدعم الأمريكي”.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر إن إدارة بايدن“اتبعت الإجراءات التي حددها الكونغرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة الأعضاء بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطًا قانونيًا”.



وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين“تواصلوا مع الكونغرس” بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل“أكثر من 200 مرة” منذ 7 أكتوبر.



وعندما سُئلوا عن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، قال بعض المشرعين الأمريكيين الذين يشاركون في اللجان المشرفة على الأمن القومي، إن إدارة بايدن يجب أن تمارس نفوذها على حكومة إسرائيل.



وقال النائب الديمقراطي خواكين كاسترو، عضو لجنتي المخابرات والشؤون الخارجية بمجلس النواب، في مقابلة.”أنت تسأل الكثير من الأمريكيين عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الحالي، فينظرون إليك وكأنك مجنون، مثل،“لماذا بحق السماء نرسل المزيد من القنابل إلى هناك؟..



واضاف كاسترو في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح “هؤلاء الناس فروا بالفعل من الشمال إلى الجنوب، وهم الآن متجمعون جميعا في قطعة صغيرة من غزة، وسوف تستمرون في قصفهم؟”.



وحذر مسؤولون أمريكيون الحكومة الإسرائيلية من شن هجوم في رفح دون خطة لإجلاء المدنيين. لكن بعض الديمقراطيين يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتجاهل مناشدات واشنطن لأن لديه مطالب أمريكية أخرى للسماح بدخول المزيد من الغذاء والماء والدواء إلى القطاع المغلق، والتخفيف من حدة الحملة العسكرية التي دمرت أحياء بأكملها في المدينة ودمرتها. أعداد كبيرة من المنازل في جميع أنحاء القطاع.



قال النائب جيسون كرو (الديمقراطي من كولورادو) في مقابلة إن” إدارة بايدن يجب أن تطبق“المعايير الحالية” التي تنص على أنه“لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنقل أسلحة أو معدات إلى أماكن من المحتمل بشكل معقول أن تُستخدم فيها لإلحاق الضرر أو سقوط ضحايا من المدنيين، أو الإضرار بالبنية التحتية المدنية”.



كرو، وهو أيضاً عضو في لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية بمجلس النواب، قدم مؤخراً التماساً إلى أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، للحصول على معلومات حول“أي قيود” وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأمريكية لإلحاق الأذى بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية

وكتب كرو، وهو جندي سابق في الجيش خدم في العراق وأفغانستان:“إنني أشعر بالقلق من أن الاستخدام الواسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة – وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين – هو خطأ استراتيجي وأخلاقي”.



ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية تقديم العدد الإجمالي أو تكلفة جميع الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنه وصفها بأنها مزيج من المبيعات الجديدة و”حالات الأسلحة العسكرية الخارجية النشطة”.



وقال المسؤول:“هذه عناصر نموذجية لأي جيش حديث، بما في ذلك جيش متطور مثل الجيش الإسرائيلي”.



إن ندرة المعلومات المتاحة علناً عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لا تجعل من الواضح كم من عمليات النقل الأخيرة يرقى إلى مستوى الإمداد الروتيني بالمساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل مقارنة بالتجديد السريع للذخائر نتيجة لقصف غزة.



ولا تكشف إسرائيل بشكل روتيني عن بيانات حول إنفاقها على الأسلحة، لكنها قالت في الأسبوع الأول من الحرب إنها أسقطت بالفعل 6000 قنبلة على غزة.



وقد دفع الافتقار إلى المعلومات العامة حول شحنات الأسلحة بعض خبراء الأسلحة إلى الضغط من أجل إحداث تغييرات. وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي استقال احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن في غزة:“تفتقر عملية نقل الأسلحة إلى الشفافية”.-(وكالات)