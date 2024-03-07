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استطلاع: تراجع تاريخي لتأييد الأمريكيين لإسرائيل والسلطة

3/7/2024 4:41:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" أن آراء الأمريكيين تجاه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ساءت خلال العام الماضي وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ الخريف الماضي.
وأظهر الاستطلاع أن الأمريكيين الذين ينظرون لإسرائيل بشكل إيجابي تراجعت نسبتهم إلى 58% مقارنة مع 68% في استطلاع الخريف الماضي، وهو أدنى تصنيف إيجابي لإسرائيل منذ أكثر من عقدين.

وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة من ينظرون إلى السلطة الفلسطينية بشكل إيجابي من 26% إلى 18%، وهي الأدنى منذ 2015.

وأشارت "غالوب" إلى أن الأمريكيين لطالما كانوا أكثر إيجابية تجاه إسرائيل من موقفهم تجاه الفلسطينيين، ومنذ 1989 كان متوسط النظرة الإيجابية من المستجيبين الأمريكيين للاستطلاع تجاه إسرائيل 65%، وكان أدنى معدل في 1989 عند نسبة 45%.

في المقابل، ينظر ما معدله 19% من الأمريكيين إلى السلطة الفلسطينية بشكل إيجابي منذ أول إجراء قامت به "غالوب" في عام 2000. وبلغ أعلى تصنيف 30% في عام 2021. وكانت الآراء أعلى من المتوسطات التاريخية من عام 2017 حتى هذا العام.

وقد تراجعت نسبة التأييد لإسرائيل بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عاما من 64% في عام 2023 إلى 38%.

أما بالنسبة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما فقد تراجعت من 66% إلى 55%، في حين لم يكن هناك أي تغيير ملموس بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما فما فوق.

هذا ولم تتغير تقييمات الشباب وكبار السن للسلطة الفلسطينية كثيرا في العام الماضي، لكنها لم تكن إيجابية للغاية في البداية.

وقد حدث انخفاض حاد في معدلات التفضيل بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما، من 30% إلى 15%.

وفي خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، يرى 52% من الأمريكيين أن الصراع يمثل تهديدا خطيرا للمصالح الحيوية للولايات المتحدة.-(روسيا اليوم)

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