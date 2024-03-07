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جيروزاليم بوست: هكذا غيرت حرب غزة نتنياهو

3/7/2024 4:41:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تقريرا عن أثر طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك من خلال ملامح وجهه والصور التي التقطت له.


وقالت الصحيفة في تقريرها إنها عرضت صورتين لنتنياهو واحد قبل الحرب بـ 9 أيام والثانية بعد الحرب بـ 4 أشهر، على تامي إلاشفيلي الذي قالت عنه انه مبتكر منهجية تحليل الأشخاص من خلال ملامح الوجه.


وبحسب إلاشفيلي، ففي الصورة التي التقطت قبل الحرب، يبدو نتياهو "أقل تشاؤما، مع حواجب كثيفة تشير إلى الثقة بالنفس وحضور الكاريزما".


في حين أن "حاجباه رفيعان جدا لدرجة أنهما غير موجودين عمليا، وهذا يدل على آثار صدمة شديدة"، في الصورة التي التقطت بعد الحرب.


كما تظهر الصورة أنه " عيناه مرفوعتان إلى الأعلى، والجزء السفلي أبيض، مما يدل على الضغط الشديد". كما "تشير جوانب الشفتين إلى تشاؤم جوهري أكثر مما كان عليه قبل الحرب، فالعيون تتدلى وتضيق" وهو ما يدل على نتياهو "محطم عاطفا، كما تقلصت ذقنه العريضة والمربعة التي ميزت الأشخاص ذوي الأدوار الإدارية الرئيسية قبل الحرب".


ووفقا لتحليل إلاشفيلي فقد كان "شعر نتنياهو قبل الحرب يخفي الجبهة وبعد الحرب بات مكشوفا أكثر". وبعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "أصبح نحيفا جدا، وبالتالي أصبح وجهه يميل إلى كونه مثلث الشكل".

وأشار تحليل المختص إلى أن "الحواجب غير المرتبة تشير إلى أنه مشتت عقليا وعاطفيا، فقبل الحرب كان يعتني بها، أما الآن "فهي ليست كذلك"، مما يدل على أنه قبل الحرب "كان نتنياهو شديد التركيز، ويعرف ما يريد وما ينوي القيام به".


ويشر تقرير الصحيفة إلى أنه من المعروف عن نتنياهو أنه "يعرف كيف يعبر عن نفسه وأفكاره، لكن الأمر اختلف الآن، وهو ما يدلل على أنه "مشتت عاطفيا وعقليا بشكل رهيب ولا يعرف كيف يفعل الأشياء، وهو في زوبعة داخل نفسه".-(الجزيرة نت)

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