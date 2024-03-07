جيش الاحتلال يعلن عدد قتلاه منذ بدء العدوان على غزة



وبحسب الإحصائية التي أعلنتها الإذاعة، اليوم الخميس، فإن من بين القتلى 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيلة، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم.



يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ أيام، مقتل 3 جنود في المعارك الدائرة في شمالي وجنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الإجمالي إلى 585 عسكريا حتى السبت الماضي.