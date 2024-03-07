جيش الاحتلال يعلن عدد قتلاه منذ بدء العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط خسائر كبيرة في صفوف الضباط منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب الإحصائية التي أعلنتها الإذاعة، اليوم الخميس، فإن من بين القتلى 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيلة، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ أيام، مقتل 3 جنود في المعارك الدائرة في شمالي وجنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الإجمالي إلى 585 عسكريا حتى السبت الماضي.
MENAFN07032024000072011014ID1107946854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.