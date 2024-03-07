في زمن عز فيه المأكول.. ورق الصبار طعام الجياع بغزة



وبحرص شديد، يقشر الفلسطيني الصبار من الشوك الخارجي داخل منزله، ثم يطعمه لأطفاله في محاولة يائسة لإسكاتهم عن طلب الطعام الذي أصبح بعيد المنال.



لم يكن الفلسطيني يتوقع يومًا أن يكون طعامه وطعام أطفاله من نبات الصبار الذي زُرع منذ سنوات قليلة قرب منزلهم في أرض كانت زراعية سابقًا، قبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بقصفها وتدميرها.



ولجأ الفلسطيني عويضة لذلك بسبب نفاد الطعام في شمال قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية والحصار المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ففي شمال قطاع غزة، يجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين إلى إطعام أطفالهم أي شيء يمكن العثور عليه، في ظل اشتداد "المجاعة" التي أودت بحياة 16 طفلاً فلسطينياً خلال الأيام الأخيرة.



أولئك المحاصرين يخشون على حياتهم وحياة أطفالهم، ويدركون أنهم حتى إذا نجوا من قصف إسرائيل، فإنهم لن ينجوا من الموت جوعًا إذا استمرت الأمور كما هي في حالة الحصار والحرب.



يقول الفلسطيني عويضة: "نحن نقشر نبات الصبار من الأشواك ونتناوله، نحن وأطفالنا، لنستمر في الحياة والصمود".



ويضيف: "في شمال قطاع غزة، لا يوجد لدينا خضار أو فواكه، ولا أي مشتقات طعام مثل البقوليات والطحين والقمح، حتى طعام الحيوانات نفد".



خلال الأشهر الماضية، وجد الفلسطينيون أنفسهم يضطرون للجوء إلى تناول طعام الحيوانات بعد نفاد مخزون القمح والطحين في شمال قطاع غزة، وذلك في ظل الحصار الإسرائيلي وعدم دخول المساعدات.



ويشير الفلسطيني إلى أنهم لم يجدوا ما يأكلونه سوى ورق الصبار، وهو ما يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة هم وأطفالهم في شمال قطاع غزة.



ويقول: "لم نجد شيئًا غير الصبر لنبقى أحياء اليوم في شمال قطاع غزة".



ويؤكد الفلسطيني أن النجاة من الصواريخ الإسرائيلية لا تعني نجاتهم من الجوع في الأيام القادمة بسبب نفاد الطعام.



ويصف الوضع في شمال قطاع غزة بأنه مأساوي للغاية، حيث لا تصل المساعدات، ويواجه السكان الموت جوعًا.



ويناشد الفلسطيني الأمة العربية والإسلامية "بأن تأتي لمساعدة أهالي شمال قطاع غزة قبل فوات الأوان، وتضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم".



وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة لا سيما محافظتي غزة والشمال يعيشون مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.



وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل "تهديدا خطيرا" على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.



وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف، إن غزة على وشك أن تشهد "انفجاراً في وفيات الأطفال"، الأمر الذي من شأنه أن "يضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يطاق بالفعل".



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)