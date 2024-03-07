وصول جثامين 47 شهيدا احتجزهم الاحتلال إلى رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وصلت صباح اليوم الخميس، جثامين 47 شهيدا إلى مستشفى النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن احتجز الاحتلال جثامينهم
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وأفادت مصادر طبية، بدخول جثامين الشهداء إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، قبل تحويلهم إلى المستشفى.
يذكر أن الاحتلال نبش العديد من المقابر في المناطق التي توغل فيها، ونقلها إلى جهات مجهولة بدعوى إخضاعها للفحص في امتهان لكرامة الأموات.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، لأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 30717 شهيدا، و 72156 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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