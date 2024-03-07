وصول جثامين 47 شهيدا احتجزهم الاحتلال إلى رفح



وأفادت مصادر طبية، بدخول جثامين الشهداء إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، قبل تحويلهم إلى المستشفى.



يذكر أن الاحتلال نبش العديد من المقابر في المناطق التي توغل فيها، ونقلها إلى جهات مجهولة بدعوى إخضاعها للفحص في امتهان لكرامة الأموات.



من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، لأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 30717 شهيدا، و 72156 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.