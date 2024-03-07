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حمى الببغاء تجتاح أوروبا وتقتل 5 أشخاص

3/7/2024 4:41:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لقي 5 أشخاص في أوروبا حتفهم نتيجة تفشي مرض "كلاميديا الطيور" (حمى الببغاء) الذي أثار ذعر مسؤولي الصحة.

وتعرف "حمى الببغاء" بأنها مرض تنفسي تسببه بكتيريا Chlamydophila psittaci، التي يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يتعرضون للطيور المصابة.

ولا تظهر علامات المرض دائما على الطيور المصابة، وقد تفقد الطيور المريضة شهيتها وتلتهب عيونها، وتعاني من صعوبات في التنفس والإسهال.

وتحدث العدوى عادة من خلال استنشاق البكتيريا المحمولة جوا من براز الطيور أو غبار الريش أو إفرازات الجهاز التنفسي. وتظهر الدراسات أن انتقال المرض من إنسان إلى آخر أمر ممكن ولكنه نادر.

وأصدر مسؤولو منظمة الصحة العالمية (WHO) تنبيها عاجلا بشأن ارتفاع عدد إصابات البشر "غير المعتاد" بداء "حمى الببغاء" في ألمانيا وهولندا والنمسا والدنمارك والسويد.

وتظهر بيانات المراقبة أن معدلات الإصابة بـ"حمى الببغاء" أعلى بنحو سبع مرات من المتوقع في النمسا.

وينتج هذا المرض "الشبيه بالإنفلونزا" عن نوع من "كلاميديا" (عدوى شائعة منقولة جنسيا) منتشر بين الطيور، ويختلف عن السلالة المسؤولة عن الأمراض المنقولة جنسيا لدى البشر، ولا ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي.

وتؤدي "حمى الببغاء" إلى ظهور أعراض خفيفة مثل الصداع والسعال، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد والتهاب السحايا في الحالات الشديدة.


وقالت منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من أن الطيور التي تحمل هذا المرض يمكن أن تعبر الحدود الدولية، إلا أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن هذا المرض ينتشر عن طريق البشر على المستوى الوطني أو الدولي. بشكل عام، لا ينشر الناس البكتيريا المسببة لمرض "حمى الببغاء" بين بعضهم البعض، لذلك هناك احتمال منخفض لانتقال المرض من إنسان إلى آخر. وإذا تم تشخيص هذا العامل الممرض بشكل صحيح، فيمكن علاجه بالمضادات الحيوية".


وحث المسؤولون أصحاب الطيور الأليفة، الأكثر عرضة للخطر، على الحفاظ على الأقفاص نظيفة وتجنب الاكتظاظ.


وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي على العمال الذين لديهم اتصال منتظم بالطيور، التي يحتمل أن تكون مصابة، الحفاظ على نظافة الأيدي بشكل جيد.


ولا يوجد دليل على أن البكتيريا تنتشر عن طريق إعداد أو تناول الدواجن، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.


وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في معظم الحالات الأخيرة، تعرّض الناس بشكل مباشر لطيور منزلية أو برية مصابة. -وكالات

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