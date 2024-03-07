حملة للحد من انتشار النفايات في منطقة وادي رم السياحية

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

للمساهمة في الحدّ من ظاهرة انتشار النفايات في منطقة وادي رم السياحية، اطلقت محمية رم الطبيعية برامج توعويّة خاصة بالنشاطات المدرسيّة تحت مسمى "البرنامج التعليمي"، (نحو رمّ أجمّل) الذي ينفذها قسم التوعيّة البيئيّة في منطقة وادي رمّ الطبيعية على مدار العام وبشكل مستمر للمساهمة في الحدّ من ظاهرة إنتشار النفايات وذلك بالتعاون مع مدارس مديرّية التربية والتعليم ومديرّية الثقافة العسكرية.



وقال مدير منطقة وادي رمّ صالح النعيمات أن هذه الحملة تأتي لتعزيز وبناء الوعّي لدى طلبة المدارس في الحفاظ على نظافة البيئة في منطقة رمّ التي تمتاز بجمال طبيعتها الخلابة، مشيداً بجهود المشاركين في الحملة خلال مرحلتها الأولى والتي ستستمر على مدار العام.



وأعرب مشرفو المدارس عن استعدادهم ورغبتهم الكبيرة في المشاركة بهذه الحمّلة بشكل مستدام والتي تحفز الطلبة على المحافظة على نظافة البيئة ونقل هذه التجربة والوعّي إلى زملائهم الطلبة في المدارس.



جدير بالذكر إنه قد شارك في حملة النظافة ما يزيد عن نحو150 طالباً ومشاركاً من مدارس الشاكرية العسكرية للبنين ومدرسة الصالحية الثانوية للبنين ومدرسة رمّ الثانوية للبنين وأبناء المجتمع المحلي، حيث تم تقسيم المشاركين في الحملة إلى مجموعات إستهدفت المناطق الأكثر عرضهً لوجود النفايات، حيث كان للحملة الأثر الكبير في تنظيف هذه الأماكن التي أظهرت مناظراً جماليّة تعكسّ جمال الطبيعة داخل محميّة وادي رمّ.



وفي نهاية الحملة شكرّ فريق إدارة الحملة المشاركين مؤكدين على أهمية دورهم وجهودهم في نشر الوعيّ البيئي بالحفاظ على رمّ وجمالها الخلاب.