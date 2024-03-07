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العقبة تستعد للتعداد الشامل

3/7/2024 4:39:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة التقى فريق دائرة الإحصاءات العامة مع فرق الأحياء التابعة لمديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتطوعين، وذلك لبحث آلية التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال المراحل الثلاث لعملية التعدّاد الشامل للسّكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية في محافظة العقبة 2024.
وجرى خلال اللقاء إستعراض منهجية العمل والمعلومات المطلوبة وكيفية التعامل معها وأهميتها، مشيدين بتجربة السلطة بتشكيل فرق الأحياء كونها تجربة مميزة تُسهل التعاون والتواصل بين المؤسسات المختلفة ومنها دائرة الإحصاءات مع المواطنين في العقبة.

وقد تمّ الإتفاق على إختيار أربعة مندوبين من كل حيّ لتقديم المساعدة لفرق الإحصاء في الميدان وعلى مدار الساعة ، حيث ستقوم سلطة العقبة بتزويد فريق الإحصاء بالأسماء من خلال قسم تطوير الأحياء في مديرية تنمية المجتمع المحلي بالسلطة .

فيما تم التطرق لدور فرق الأحياء خلال المراحل المختلفة للتعداد الشامل وتسليط الضوء على دورهم في التوعية من خلال خُطباء المساجد ومديرية التربيّة والتعليم في محافظة العقبة وزيارات تعريفيّة للمدارس والاجتماع مع كوادرها و الطلاب لتعريفهم وتوعيتهم بأهمية عملية التعدّاد ومسؤوليتهم المجتمعية في هذه العملية من خلال تقديم المعلومات الصحيّحة وما تحتاجه فرق الإحصاء من التسهيلات، كي تساعد في وضع آليات واضحة يستفيد منها المجتمع من خلال توفير الخدمات الأساسيّة.

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