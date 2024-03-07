شركة Netapp وتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر البنية التحتية الذكية للبيانات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NetApp® (NASDAQ: NTAP)، وهي شركة البنية التحتية للبيانات الذكية، اليوم عن قدرات جديدة تُضاعف من إمكانات مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) وتبني ميزة تنافسية للمستخدمين. بات بإمكان العملاء الآن الارتقاء بمشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم إلى المستوى التالي من خلال الجمع بين البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp بفضل الحوسبة والشبكات والبرامج عالية الأداء من NVIDIA.

لقد استحوذ الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) على الاهتمام العالمي نظرًا لقدرته على أتمتة المهام الصعبة، والكشف عن رؤى جديدة، ودفع الابتكار في المنتجات إلى حدود جديدة. تستخدم ما يقرب من ثلاث من أربع شركات بالفعل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) بحسب تقرير تعقيدات بيانات 2023 . لإطلاق العنان لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI)، تحتاج المؤسسات إلى وصول آمن وعالي الأداء إلى البيانات المنتشرة عبر بيئات هجينة معقدة ومتعددة السحابات. تتمتع NetApp بسجل حافل وطويل وناجح من الخبرة في دعم الذكاء الاصطناعي بحلول توفر بساطة الإدارة في أي مكان توجد فيه البيانات، وتوفر أداءً عاليًا من دون الحاجة إلى صوامع بنية تحتية جديدة، وتوفر بيانات موثوقًا بها وآمنة لدفع الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وقال Arunkumar Gururajan، نائب الرئيس لعلوم البيانات والأبحاث في NetApp: "وشركة NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، ولديها حلول محسنة لتحقيق أقصى قدر من إمكانات استثمارات عملائنا في الذكاء الاصطناعي". "كما أن نهجنا الفريد في الذكاء الاصطناعي يمنح العملاء إمكانية الوصول الشامل والتحكم في بياناتهم عبر مسار البيانات، والانتقال بسلاسة بين السحابة العامة والبيئات المحلية. وبتقسيم تخزين الكائنات إلى طبقات لكل مرحلة من مراحل عملية الذكاء الاصطناعي، يمكن لعملائنا تحسين الأداء والتكاليف حيث يحتاجون إليها تمامًا. ويوفر نهجنا الموحد الأداء والإنتاجية والحماية، والتي يحتاجها العملاء لتنفيذ ابتكارات سريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي."

ولدعم الشركات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) لتحسين عملياتها وصنع القرار الإستراتيجي، أصدرت NetApp تحديثات لقدرات البنية التحتية الذكية للبيانات، بما في ذلك:



NetApp AIPod TM هو بنية تحتية متقاربة ومحسّنة بالذكاء الاصطناعي من NetApp لخدمة مشاريع الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية القصوى للمؤسسات، والتي تشمل التدريب والاستدلال. NetApp AIPod، التي يتم تشغيلها بواسطة NVIDIA DGX هي حل NVIDIA DGX BasePOD معتمد يستخدم أنظمة NVIDIA DGX H100 متكاملة بفضل أنظمة فلاش ذات سعة معقولة من NetApp AFF C-Series لتحقيق مستوى جديد من التكلفة/الأداء مع تحسين مساحة الحامل والاستدامة. يستمر أيضًا دعم NetApp AIPod والتي تشغيلها بواسطة NVIDIA DGX لأنظمة NVIDIA DGX A100 .

تعمل أداة FlexPod الجديدة الخاصة بالبنى المرجعية للذكاء الاصطناعي على توسيع حل البنية التحتية المتقاربة الرائد من NetApp وCisco. تدعم FlexPod الخاص بالذكاء الاصطناعي منصة برامج NVIDIA AI Enterprise . يمكن توسيع FlexPod الخاصة بالذكاء الاصطناعي للاستفادة من RedHat OpenShift، وSuSE Rancher. وتمت إضافة مقياس جديد وقياس الأداء لدعم التطبيقات كثيفة الاستخدام لوحدة معالجة الرسومات على نحو متزايد. ويمكن للعملاء استخدام حلول FlexPod الجديدة هذه كمخطط شامل لتصميم منصة FlexPod ونشرها وتشغيلها بكفاءة لخدمة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي. تم الآن التحقق من صحة NetApp الخاصة بأنظمة NVIDIA OVX . يمكن أن يساعد تخزين NetApp مع أنظمة الحوسبة NVIDIA OVX في تبسيط عمليات نشر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، بما في ذلك الضبط الدقيق للنماذج وأعباء العمل الاستدلالية. تتوفر حلول NVIDIA OVX التي يتم تشغيلها بواسطة NVIDIA L40S GPUs ، من كبار بائعي الخوادم والتي تشمل برامج NVIDIA AI Enterprise مع NVIDIA Quantum-2 InfiniBand أو NVIDIA Spectrum-X Ethernet ، وNVIDIA BlueField-3 DPUs . تعد NetApp من أوائل الشركاء الذين أكملوا التحقق من صحة التخزين الجديد لحزمة NVIDIA OVX.

لمواصلة تعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تُعلن NetApp أيضًا عن قدرات ثورية جديدة في مجال المرونة السيبرانية بما في ذلك أحد الاستخدامات الأولى للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المضمن في وحدة التخزين لمحاربة برامج الفدية. ستوفر الحماية من برامج الفدية الذاتية الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي (ARP/AI) الجيل التالي من التعلم الآلي في ONTAP، وهو ما يوفر الدقة والأداء المتزايدين المطلوبين لاكتشاف التهديدات السيبرانية الجديدة الأكثر تعقيدًا والتخفيف منها.

قال Tony Paikeday، المدير الأول لأنظمة الذكاء الاصطناعي في NVIDIA: "يدعم الذكاء الاصطناعي حالات الاستخدام ذات المهام الحرجة في كل صناعة، بدءًا من الرعاية الصحية إلى التصنيع إلى الخدمات المالية". "يوفر NetApp AIPod المعتمد لـ NVIDIA DGX BasePOD بنية مرجعية قوية تساعد المؤسسات على التخلص من تعقيد التصميم وتقليل الأطر الزمنية للنشر وتبسيط العمليات الجارية."

وقالت Archana Venkatraman، مديرة الأبحاث في إدارة البيانات السحابية لدى IDC: "يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) بإمكانيات هائلة لمساعدة المؤسسات على تسخير بياناتها للكشف عن رؤى الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية". "لقد تكيفت NetApp باستمرار لتقديم الخدمات والحلول التي يحتاجها العملاء لإدارة خطوط بياناتهم على نحو فعال. وتوضح هذه التحديثات أيضًا رغبة NetApp في التطور وتقديم الابتكارات للعملاء التي تطلق العنان للقدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي."

تقدم NetApp نهجًا موحدًا للبنية التحتية وإدارة البيانات يزيل صوامع البيانات، ويوفر أداءً محسنًا وحماية موثوقًا بها للبيانات لحلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للعملاء، وتساعد العملاء على تسريع الوقت للحصول على نتائج لمشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

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موارد إضافية



Your Data, Your AI, Anywhere: مقدمة عن NetApp AIPod المعتمدة الآن على NVIDIA's DGX H10 FlexPod: حيث يجتمع التقارب مع السحاب

نبذة عن NetApp

NetApp شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل عالم الاضطراب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وكخدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المضمنة أصلاً في أكبر السحابات في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. وعلاوة على ذلك، تخلق خدمات البيانات لدينا ميزة بيانات من خلال المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات. توفر حلول CloudOps لدينا تحسينًا مستمرًا للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، باستخدام NetApp، يمكنك تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. لمعرفة المزيد عن أو تابعنا على X ، و لينكدإن ، والفيسبوك ، وإنستغرام .

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