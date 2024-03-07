شركة Netapp وتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر البنية التحتية الذكية للبيانات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NetApp® (NASDAQ: NTAP)، وهي شركة البنية التحتية للبيانات الذكية، اليوم عن قدرات جديدة تُضاعف من إمكانات مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) وتبني ميزة تنافسية للمستخدمين. بات بإمكان العملاء الآن الارتقاء بمشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم إلى المستوى التالي من خلال الجمع بين البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp بفضل الحوسبة والشبكات والبرامج عالية الأداء من NVIDIA.
لقد استحوذ الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) على الاهتمام العالمي نظرًا لقدرته على أتمتة المهام الصعبة، والكشف عن رؤى جديدة، ودفع الابتكار في المنتجات إلى حدود جديدة. تستخدم ما يقرب من ثلاث من أربع شركات بالفعل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) بحسب تقرير تعقيدات بيانات 2023 . لإطلاق العنان لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI)، تحتاج المؤسسات إلى وصول آمن وعالي الأداء إلى البيانات المنتشرة عبر بيئات هجينة معقدة ومتعددة السحابات. تتمتع NetApp بسجل حافل وطويل وناجح من الخبرة في دعم الذكاء الاصطناعي بحلول توفر بساطة الإدارة في أي مكان توجد فيه البيانات، وتوفر أداءً عاليًا من دون الحاجة إلى صوامع بنية تحتية جديدة، وتوفر بيانات موثوقًا بها وآمنة لدفع الذكاء الاصطناعي المسؤول.
وقال Arunkumar Gururajan، نائب الرئيس لعلوم البيانات والأبحاث في NetApp: "وشركة NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، ولديها حلول محسنة لتحقيق أقصى قدر من إمكانات استثمارات عملائنا في الذكاء الاصطناعي". "كما أن نهجنا الفريد في الذكاء الاصطناعي يمنح العملاء إمكانية الوصول الشامل والتحكم في بياناتهم عبر مسار البيانات، والانتقال بسلاسة بين السحابة العامة والبيئات المحلية. وبتقسيم تخزين الكائنات إلى طبقات لكل مرحلة من مراحل عملية الذكاء الاصطناعي، يمكن لعملائنا تحسين الأداء والتكاليف حيث يحتاجون إليها تمامًا. ويوفر نهجنا الموحد الأداء والإنتاجية والحماية، والتي يحتاجها العملاء لتنفيذ ابتكارات سريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي."
ولدعم الشركات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) لتحسين عملياتها وصنع القرار الإستراتيجي، أصدرت NetApp تحديثات لقدرات البنية التحتية الذكية للبيانات، بما في ذلك:
NetApp AIPod TM هو بنية تحتية متقاربة ومحسّنة بالذكاء الاصطناعي من NetApp لخدمة مشاريع الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية القصوى للمؤسسات، والتي تشمل التدريب والاستدلال. NetApp AIPod، التي يتم تشغيلها بواسطة NVIDIA DGX هي حل NVIDIA DGX BasePOD معتمد يستخدم أنظمة NVIDIA DGX H100 متكاملة بفضل أنظمة فلاش ذات سعة معقولة من NetApp AFF C-Series لتحقيق مستوى جديد من التكلفة/الأداء مع تحسين مساحة الحامل والاستدامة. يستمر أيضًا دعم NetApp AIPod والتي تشغيلها بواسطة NVIDIA DGX لأنظمة NVIDIA DGX A100 . تعمل أداة FlexPod الجديدة الخاصة بالبنى المرجعية للذكاء الاصطناعي على توسيع حل البنية التحتية المتقاربة الرائد من NetApp وCisco. تدعم FlexPod الخاص بالذكاء الاصطناعي منصة برامج NVIDIA AI Enterprise . يمكن توسيع FlexPod الخاصة بالذكاء الاصطناعي للاستفادة من RedHat OpenShift، وSuSE Rancher. وتمت إضافة مقياس جديد وقياس الأداء لدعم التطبيقات كثيفة الاستخدام لوحدة معالجة الرسومات على نحو متزايد. ويمكن للعملاء استخدام حلول FlexPod الجديدة هذه كمخطط شامل لتصميم منصة FlexPod ونشرها وتشغيلها بكفاءة لخدمة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي. تم الآن التحقق من صحة NetApp الخاصة بأنظمة NVIDIA OVX . يمكن أن يساعد تخزين NetApp مع أنظمة الحوسبة NVIDIA OVX في تبسيط عمليات نشر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، بما في ذلك الضبط الدقيق للنماذج وأعباء العمل الاستدلالية. تتوفر حلول NVIDIA OVX التي يتم تشغيلها بواسطة NVIDIA L40S GPUs ، من كبار بائعي الخوادم والتي تشمل برامج NVIDIA AI Enterprise مع NVIDIA Quantum-2 InfiniBand أو NVIDIA Spectrum-X Ethernet ، وNVIDIA BlueField-3 DPUs . تعد NetApp من أوائل الشركاء الذين أكملوا التحقق من صحة التخزين الجديد لحزمة NVIDIA OVX.
لمواصلة تعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تُعلن NetApp أيضًا عن قدرات ثورية جديدة في مجال المرونة السيبرانية بما في ذلك أحد الاستخدامات الأولى للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المضمن في وحدة التخزين لمحاربة برامج الفدية. ستوفر الحماية من برامج الفدية الذاتية الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي (ARP/AI) الجيل التالي من التعلم الآلي في ONTAP، وهو ما يوفر الدقة والأداء المتزايدين المطلوبين لاكتشاف التهديدات السيبرانية الجديدة الأكثر تعقيدًا والتخفيف منها.
قال Tony Paikeday، المدير الأول لأنظمة الذكاء الاصطناعي في NVIDIA: "يدعم الذكاء الاصطناعي حالات الاستخدام ذات المهام الحرجة في كل صناعة، بدءًا من الرعاية الصحية إلى التصنيع إلى الخدمات المالية". "يوفر NetApp AIPod المعتمد لـ NVIDIA DGX BasePOD بنية مرجعية قوية تساعد المؤسسات على التخلص من تعقيد التصميم وتقليل الأطر الزمنية للنشر وتبسيط العمليات الجارية."
وقالت Archana Venkatraman، مديرة الأبحاث في إدارة البيانات السحابية لدى IDC: "يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) بإمكانيات هائلة لمساعدة المؤسسات على تسخير بياناتها للكشف عن رؤى الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية". "لقد تكيفت NetApp باستمرار لتقديم الخدمات والحلول التي يحتاجها العملاء لإدارة خطوط بياناتهم على نحو فعال. وتوضح هذه التحديثات أيضًا رغبة NetApp في التطور وتقديم الابتكارات للعملاء التي تطلق العنان للقدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي."
تقدم NetApp نهجًا موحدًا للبنية التحتية وإدارة البيانات يزيل صوامع البيانات، ويوفر أداءً محسنًا وحماية موثوقًا بها للبيانات لحلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للعملاء، وتساعد العملاء على تسريع الوقت للحصول على نتائج لمشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
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موارد إضافية
Your Data, Your AI, Anywhere: مقدمة عن NetApp AIPod المعتمدة الآن على NVIDIA's DGX H10 FlexPod: حيث يجتمع التقارب مع السحاب
نبذة عن NetApp
NetApp شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل عالم الاضطراب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وكخدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المضمنة أصلاً في أكبر السحابات في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. وعلاوة على ذلك، تخلق خدمات البيانات لدينا ميزة بيانات من خلال المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات. توفر حلول CloudOps لدينا تحسينًا مستمرًا للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، باستخدام NetApp، يمكنك تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. لمعرفة المزيد عن أو تابعنا على X ، و لينكدإن ، والفيسبوك ، وإنستغرام .
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