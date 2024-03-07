EH Group حصلت على الموافقة المبدئية من DNV لنظام خلايا الوقود البحري بقدرة 250 كيلوواط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ EH Group أن تعلن أن نظام خلايا الوقود TRACE-M250 المُقدَّم من EH، المصمَّم للتطبيقات العالية الطاقة والتطبيقات البحرية، قد تم تقييمه من قِبل DNV، وهي هيئة تصنيف واعتمادات رائدة. تؤكد هذه المراجعة المستقلة أن تصميم خلايا الوقود لدينا يلبي جميع القواعد واللوائح والقوانين والمعايير البحرية المعمول بها.

استنادًا إلى الرزمة التكنولوجية الفريدة من نوعها لمجموعة EH Group، تم تصميم وحدة TRACE-M250 المُقدَّمة من EH لوضع معايير جديدة لكفاءة نظام خلايا الوقود البحري وسلامته، في وحدة أكثر إحكامًا وخفيفة الوزن. العملية قيد التنفيذ بالفعل للحصول على "الموافقة على النوع"، وهو الإجراء الذي سيتم من خلاله اعتماد منتجنا بشكل كامل.

"يُعدُّ الحصول على الموافقة المبدئية علامة فارقة في EH Group. يوضح هذا الأمر التزامنا بالمعايير والقواعد، ويُشكِّل خطوة مهمة في نشر تقنياتنا المتطورة نحو إزالة الكربون من القطاع البحري"، حسبما صرَّح Mardit Matian، مؤسس الشركة.

"هذه خطوة مهمة في أعمال التسويق الأوسع لنظام خلايا الوقود لدينا بقدرة 250 كيلوواط، الذي يتميز بالعديد من الابتكارات الفريدة التي تمت الموافقة عليها من قِبل DNV. وستُمكِّننا هذه الخطوة من التوسُّع لتلبية متطلبات الطاقة العالية للقطاع البحري وتوفير حلول متكاملة"، حسبما أفاد Danny Knippen، مهندس الاعتمادات ومدير المشروعات.

نبذة عن مجموعة EH Group

أُسست EH Group في سويسرا منذ عام 2017، وتصب كامل تركيزها على تصميم وإنتاج تكنولوجيا خلايا الوقود المبتكرة. توفر كثافة طاقة لا تضاهى وكفاءة أكبر للنظام وعملية تجميع فريدة من شأنها أن تقلل التكاليف بشكل جذري. وتهدف إلى التخلص من الكربون من وسائل النقل الثقيلة مثل السفن البحرية ومركبات الطرق السريعة والنقل بالشاحنات والطيران إضافة إلى الطاقة الثابتة الواسعة النطاق.

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