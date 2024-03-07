EH Group حصلت على الموافقة المبدئية من DNV لنظام خلايا الوقود البحري بقدرة 250 كيلوواط

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ EH Group أن تعلن أن نظام خلايا الوقود TRACE-M250 المُقدَّم من EH، المصمَّم للتطبيقات العالية الطاقة والتطبيقات البحرية، قد تم تقييمه من قِبل DNV، وهي هيئة تصنيف واعتمادات رائدة. تؤكد هذه المراجعة المستقلة أن تصميم خلايا الوقود لدينا يلبي جميع القواعد واللوائح والقوانين والمعايير البحرية المعمول بها.
استنادًا إلى الرزمة التكنولوجية الفريدة من نوعها لمجموعة EH Group، تم تصميم وحدة TRACE-M250 المُقدَّمة من EH لوضع معايير جديدة لكفاءة نظام خلايا الوقود البحري وسلامته، في وحدة أكثر إحكامًا وخفيفة الوزن. العملية قيد التنفيذ بالفعل للحصول على "الموافقة على النوع"، وهو الإجراء الذي سيتم من خلاله اعتماد منتجنا بشكل كامل.
"يُعدُّ الحصول على الموافقة المبدئية علامة فارقة في EH Group. يوضح هذا الأمر التزامنا بالمعايير والقواعد، ويُشكِّل خطوة مهمة في نشر تقنياتنا المتطورة نحو إزالة الكربون من القطاع البحري"، حسبما صرَّح Mardit Matian، مؤسس الشركة.
"هذه خطوة مهمة في أعمال التسويق الأوسع لنظام خلايا الوقود لدينا بقدرة 250 كيلوواط، الذي يتميز بالعديد من الابتكارات الفريدة التي تمت الموافقة عليها من قِبل DNV. وستُمكِّننا هذه الخطوة من التوسُّع لتلبية متطلبات الطاقة العالية للقطاع البحري وتوفير حلول متكاملة"، حسبما أفاد Danny Knippen، مهندس الاعتمادات ومدير المشروعات.
نبذة عن مجموعة EH Group
أُسست EH Group في سويسرا منذ عام 2017، وتصب كامل تركيزها على تصميم وإنتاج تكنولوجيا خلايا الوقود المبتكرة. توفر كثافة طاقة لا تضاهى وكفاءة أكبر للنظام وعملية تجميع فريدة من شأنها أن تقلل التكاليف بشكل جذري. وتهدف إلى التخلص من الكربون من وسائل النقل الثقيلة مثل السفن البحرية ومركبات الطرق السريعة والنقل بالشاحنات والطيران إضافة إلى الطاقة الثابتة الواسعة النطاق.
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