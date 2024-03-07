CSG ستبدأ عرض تقرير حالة تجربة العملاء لعام 2024؛ لحظات صغيرة مبسَّطة تكسب حب الجماهير في رحلات ملحمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أصدرت شركة CSG® (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: CSGS)، إحدى الشركات الرائدة في مجال منصَّات البرمجيات كخدمة (SaaS) التي تساعد العلامات التجارية تحويل تجارب العملاء والموظفين من عادية إلى استثنائية، اليوم تقرير حالة تجربة العملاء لعام 2024 . ويحدد التقرير بدعم من أبحاث الصناعة والبيانات الداخلية وشهادات الخبراء ومبادرات العملاء، التطورات المفاجئة في قواعد تجربة العملاء التقليدية ويطرح استراتيجيات قابلة للتنفيذ للعلامات التجارية لمنح الاحترام الكامل لعملائها لكسب الولاء على المدى الطويل. كما يسلط التقرير الضوء على الوضع الراهن الجديد: الضغط على قادة العلامات التجارية لتبني نهج قائم على البيانات ويركز على المستقبل في رحلة العميل وإثبات إمكانية تحقيق عائد أسرع على الاستثمار (ROI) لمشاريعهم.

وصرَّح Liz Bauer، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتجربة المستخدم في CSG قائلاً: "نحن نشهد نقلة نوعية في الطريقة التي يتفاعل بها العملاء مع الشركات، مدفوعة بتوقعاتهم المتزايدة والدور الرائد للتقنيات الجديدة والمتطورة". "وبما أن تجارب العملاء الشخصية والسهلة والجذابة هي أقل ما يمكن تقديمه، تتم إعادة صياغة النص التقليدي الذي كان يوجه استراتيجيات تجربة العملاء في السابق. ويجب على العلامات التجارية أن تفسح المجال أمام الأساليب المبتكرة التي تتمحور حول الذكاء الرقمي والرؤى والمعلومات القابلة للتنفيذ.

يسلط تقرير حالة تجربة العملاء لعام 2024 الضوء على خمسة تحولات جوهرية في قواعد تجربة العملاء:

تحقق التجارب المبسَّطة نتائج مذهلة. القليل يعني الكثير؛ يُقدِّر العملاء التفاعلات السريعة والبسيطة التي تساعد في إنجاز المهام، حتى لو كانت تفتقر إلى الإبهار والتألق. وفي الواقع، يمكن أن تكون التجربة الاستثنائية تجربة سهلة للغاية، ويمكن أن تكون مشوّقة.

اللمحات المستقبلية لا تقل أهمية عن ذكريات الماضي. تمتلك العلامات التجارية التي لديها خبرة في تجربة العملاء ثروة هائلة من ملفات تعريف العملاء الشاملة التي يمكنها أن تخبرها بما فعله العملاء في الماضي. ولكن لا يُعدُّ هذا كافيًا لمعرفة ما فعله العملاء. والآن، يجب عليها التنبؤ بما سيفعله كل عميل بعد ذلك - والتخطيط للإجراءات الصحيحة لمساعدة العملاء على القيام بذلك دون عناء.

انضمام متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى فريق العمل. إزاء تطلُّع المسوقون وفرق تجربة العملاء إلى توحيد البيانات المتفرقة عبر الرزمة التكنولوجية الخاصة بها، ستصبح تكنولوجيا المعلومات شخصية متكرِّرة، حيث تقدم مجموعة المهارات التقنية اللازمة للمساعدة في توحيد الأنظمة المختلفة، ودعم تحصين الأمن السيبراني وتعزيز عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات.

لا تحتاج كل قناة إلى سلسلة تكميلية. لا تعني الاستراتيجية الناجحة متابعة كل قناة موجودة؛ بل فقط القناة التي تهم عملاءك. تحتاج العلامات التجارية إلى الحفاظ على نهج الابتكار فيما يتعلق باعتماد القنوات، ولكن العلامات التجارية التي تلاحق عددًا كبيرًا جدًا من خطوط البيانات تخاطر بإرباك جمهورها.

كسب حب الجمهور - وتبرير حجم الميزانية - ومشهد واحد في كل مرة. تمارس ضغوطًا أكبر من أي وقت مضى لإثبات العائد على الاستثمار (ROI)، ويحتاج مشروع تجربة العملاء لهذا العام إلى تغطية تكاليفه... خلال السنة المالية. وللوصول إلى هذه الغاية، يجب على العلامات التجارية أن تبدأ على نطاق ضيق وتستثمر في المكاسب الصغيرة. قدِّم رحلات بسيطة ومؤثرة تؤدي إلى إحراز نتائج فورية بدلاً من الرحلات واسعة النطاق والشاملة، والتي يمكن أن تستغرق شهورًا أو سنوات حتى تؤتي ثمارها.

صرَّح Mark Smith، نائب الرئيس الأول لتجربة العملاء في CSG قائلاً: "عملاء اليوم هم منتقدون قاسون". "يتوقعون تجارب سلسة وبسيطة تفهم ماهيتهم وماذا يريدون بعد ذلك - ويحققون ذلك بشكل صحيح من الوهلة الأولى بالنسبة إلى قادة تجربة العملاء، أصبحت العقلية العملية القائمة على البيانات ذات قيمة الآن أكثر من أي وقت مضى حيث تواجه الفرق مجموعات هائلة من البيانات المتفرقة والتعقيد المتزايد في الرزمة التكنولوجية الخاصة بها. ومن خلال كل هذه الإجراءات، يجب أن يرتبط كل استثمار في تجربة العملاء بالقيمة الملموسة للعميل وعائد الاستثمار للشركة."

تفضَّل بقراءة تحليل CSG الكامل ونتائجه وتوصياته - بما في ذلك المكان المناسب للذكاء الاصطناعي في الحبكة المقصودة - في تقرير الصناعة العالمية: تقرير حالة تجربة العملاء لعام 2024 .

المنهجية :

تتبَّعت شركة CSG أكثر من 13 مليار تفاعل مع رحلة العميل في عام 2023 من خلال منصَّتها الخاصة بإدارة رحلة العميل، CSG Xponent . تضع CSG تعريفًا لتفاعل رحلة العميل باعتباره مثالاً حيث تقوم واجهة برمجة التطبيقات (API) بتشغيل إجراء يجب اتخاذه على قناة داخل رحلة العميل.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة CSG باستسقاء بيانات من:



5.4 مليارات من اتصالات العملاء

740 مليون بيان مطبوع

معالجة 504 تريليونات معاملة للفواتير شهريًا

393 مليون عملية دفع ومعاملات دفع بقيمة 218 مليار دولار معالجة 95 مليون أمر عمل للخدمة الميدانية

نبذة عن CSG

تُمكِّن شركة CSG الشركات من معايشة تجارب تظل محفورة في الأذهان، مما يسهِّل على الأشخاص والشركات الربط مع الخدمات التي يقدرونها أكثر واستخدامها والدفع مقابلها. تساعد تجربة العملاء وحلول الفوترة والمدفوعات الشركات من أي حجم على ربح الأموال وإحداث فرق. وبالاستعانة بحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاصة بنا، يمكن لقادة الشركة التحكُّم في مستقبلهم والاستفادة من التوجيهات طوال الوقت من موظفي CSG الملتزمين بشدة والمتطلعين إلى المستقبل حول العالم.

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