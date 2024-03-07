شركتا Aramco Digital وltimindtree تطلقان شركة للخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت Aramco Digital، الشركة المتخصصة في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجيا التابعة لشركة Aramco، وشركة LTIMindtree [رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005] العالمية المتخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، اتفاقية مساهمين لإنشاء شركة خدمات تكنولوجيا معلومات في المملكة العربية السعودية، على أن تقدم الشركة المرتقبة ابتكارات فعالة، بما في ذلك الخدمات الرقمية الثورية وقدرات تكامل أنظمة الصناعة التحويلية 4.0. ومن المتوقع أن يدعم هذا التعاون رؤية المملكة 2030 بتوفيره فرص عمل تتطلب مهارة عالية للسعوديين في هذا القطاع.
يجري إنشاء المشروع المشترك في إطار برنامج نماءات للاستثمار الصناعي من Aramco. صرح Sudhir Chaturvedi ، الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في LTIMindtree ، قائلاً: "تتوافق رؤية LTIMindtree توافقًا كاملاً مع الرؤية السعودية 2030. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ السعادة إزاء اختيارنا كشريك موثوق به في المشروع المشترك، فالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين أسرع المناطق نموًا على مستوى العالم على صعيد اعتماد التقنيات الجديدة. ونحن ملتزمون بتيسير سبل نمو جديدة قوامها التكنولوجيا في المنطقة. هذا، وبالتعاون مع Aramco Digital، سنعمل على استغلال قدراتنا وخبرتنا العالمية والاستفادة من التقنيات الجديدة بغية تفعيل منهج التحول الرقمي المناسب للمشروعات الضخمة والقطاع الحكومي والصناعات العالية النمو والطاقة والتصنيع وقطاع الخدمات المالية."
صرح نبيل النعيم، نائب الرئيس الأول لقسم الشؤون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في Aramco وعضو مجلس إدارة Aramco Digital ، قائلاً: "تنطوي هذه الشراكة البناءة على جهود دؤوبة غرضها الاستفادة من قوة التحول الرقمي وتوفير فرص غير مسبوقة تيسّر سبل الابتكار وتفعّل مبدأ الاستدامة في المنطقة، إذ إن المشروع المشترك يهدف إلى تعزيز توطين قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات الحيوي وتوفير فرص عمل قيمة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا في المملكة."
صرح طارق أمين، المدير التنفيذي في Aramco Digital ، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس تجاه هذا التعاون البناء الذي سيتوافق مع عروض حلول Aramco Digital المعتمدة على الطلب المرتفع على الحلول المخصصة والقابلة للتطوير. كما أن المزيج القوي لأعمال Aramco Digital إلى جانب القدرات الهندسية الفائقة وحلول تجارب العملاء من LTIMindtree، له القدرة على توفير خدمات قيمة هائلة في المنطقة، وهذا من شأنه تعزيز جهودنا المشتركة الهادفة إلى دعم رؤية 2030 وتقديم خدمات قيمة متميزة ومستدامة لعملائنا وموظفينا، مع العمل على توفير فرص عمل وخبرات محلية تنافسية."
نبذة عن Aramco Digital
إن Aramco Digital هي الشركة المتخصصة في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجيا التابعة لشركة Aramco. كما تحتل Aramco Digital موقعًا رياديًا على صعيد تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. هذا، وتضع الشركة نصب أعينها هدف إنشاء نظام بيئي رقمي وطني واحتلال موقع الريادة في تطوير المنصات الرقمية من الجيل التالي التي تدفع عجلة الإبداع وتسهم في تحقيق قيمة وتعزز مبدأ الاستدامة على مستوى العالم.
نبذة عن LTIMindtree
تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر شركة LTIMindtree خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وتجمع LTIMindtree، إحدى شركات Larsen & Toubro Group، بين نقاط القوة المتميزة في الصناعة لشركة Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقتين، والتي تمكّنها من مواجهة أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع، فهي شركة وقودها أكثر من 82000 من الخبراء الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN07032024004146001356ID1107946766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.