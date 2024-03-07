شركتا Aramco Digital وltimindtree تطلقان شركة للخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت Aramco Digital، الشركة المتخصصة في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجيا التابعة لشركة Aramco، وشركة LTIMindtree [رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005] العالمية المتخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، اتفاقية مساهمين لإنشاء شركة خدمات تكنولوجيا معلومات في المملكة العربية السعودية، على أن تقدم الشركة المرتقبة ابتكارات فعالة، بما في ذلك الخدمات الرقمية الثورية وقدرات تكامل أنظمة الصناعة التحويلية 4.0. ومن المتوقع أن يدعم هذا التعاون رؤية المملكة 2030 بتوفيره فرص عمل تتطلب مهارة عالية للسعوديين في هذا القطاع.

يجري إنشاء المشروع المشترك في إطار برنامج نماءات للاستثمار الصناعي من Aramco. صرح Sudhir Chaturvedi ، الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في LTIMindtree ، قائلاً: "تتوافق رؤية LTIMindtree توافقًا كاملاً مع الرؤية السعودية 2030. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ السعادة إزاء اختيارنا كشريك موثوق به في المشروع المشترك، فالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين أسرع المناطق نموًا على مستوى العالم على صعيد اعتماد التقنيات الجديدة. ونحن ملتزمون بتيسير سبل نمو جديدة قوامها التكنولوجيا في المنطقة. هذا، وبالتعاون مع Aramco Digital، سنعمل على استغلال قدراتنا وخبرتنا العالمية والاستفادة من التقنيات الجديدة بغية تفعيل منهج التحول الرقمي المناسب للمشروعات الضخمة والقطاع الحكومي والصناعات العالية النمو والطاقة والتصنيع وقطاع الخدمات المالية."

صرح نبيل النعيم، نائب الرئيس الأول لقسم الشؤون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في Aramco وعضو مجلس إدارة Aramco Digital ، قائلاً: "تنطوي هذه الشراكة البناءة على جهود دؤوبة غرضها الاستفادة من قوة التحول الرقمي وتوفير فرص غير مسبوقة تيسّر سبل الابتكار وتفعّل مبدأ الاستدامة في المنطقة، إذ إن المشروع المشترك يهدف إلى تعزيز توطين قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات الحيوي وتوفير فرص عمل قيمة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا في المملكة."

صرح طارق أمين، المدير التنفيذي في Aramco Digital ، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس تجاه هذا التعاون البناء الذي سيتوافق مع عروض حلول Aramco Digital المعتمدة على الطلب المرتفع على الحلول المخصصة والقابلة للتطوير. كما أن المزيج القوي لأعمال Aramco Digital إلى جانب القدرات الهندسية الفائقة وحلول تجارب العملاء من LTIMindtree، له القدرة على توفير خدمات قيمة هائلة في المنطقة، وهذا من شأنه تعزيز جهودنا المشتركة الهادفة إلى دعم رؤية 2030 وتقديم خدمات قيمة متميزة ومستدامة لعملائنا وموظفينا، مع العمل على توفير فرص عمل وخبرات محلية تنافسية."

نبذة عن Aramco Digital

إن Aramco Digital هي الشركة المتخصصة في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجيا التابعة لشركة Aramco. كما تحتل Aramco Digital موقعًا رياديًا على صعيد تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. هذا، وتضع الشركة نصب أعينها هدف إنشاء نظام بيئي رقمي وطني واحتلال موقع الريادة في تطوير المنصات الرقمية من الجيل التالي التي تدفع عجلة الإبداع وتسهم في تحقيق قيمة وتعزز مبدأ الاستدامة على مستوى العالم.

نبذة عن LTIMindtree

تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر شركة LTIMindtree خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وتجمع LTIMindtree، إحدى شركات Larsen & Toubro Group، بين نقاط القوة المتميزة في الصناعة لشركة Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقتين، والتي تمكّنها من مواجهة أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع، فهي شركة وقودها أكثر من 82000 من الخبراء الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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