C2N Diagnostics, LLC تعلن عن تأمين استثمارات من .Eisai Inc

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة C2N Diagnostics, LLC ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التشخيص المتقدم لصحة الدماغ وشركة Eisai Inc. ، شركات متخصِّصة في "الصحة البشرية ورعايتها،" عن قيام Eisai بضخ قيمة استثمارات تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي في C2N.
يقول المسؤولون التنفيذيون في C2N إن الاستثمار يعكس الرغبة المشتركة بين الشركتين في التوسُّع وتعزيز الاستفادة من اختبارات TMPrecivity ، وهي اختبارات دم مبتكرة مخصَّصة للاستخدام في المرضى الذين يعانون من ضعف في الإدراك. تهدف هذه الاختبارات إلى مساعدة مُقدِّمي الرعاية الصحية على تحديد جوانب مرض الزهايمر، والمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة الطبية والعلاج.
تتفق الشركتان على أن الاستثمار المُقدَّم من Eisai سيحفز جهود C2N لتوسيع نطاق توفُّر اختبارات العلامات البيولوجية للدم عالية الأداء وإمكانية الوصول إليها واستخدامها للتشخيص المبكر لمرض الزهايمر في الولايات المتحدة.
صرَّح الدكتور Joel Braunstein، الرئيس التنفيذي لشركة C2N قائلاً:“نحن نقدِّر بشدة مدى الدقة والتفاني الذي قدَّمته شركة Eisai لتقييم قيمة وجودة حلولنا التشخيصية المتقدمة في مجال صحة الدماغ. وبالحصول على هذا التمويل، نحن نعتمد على سجلنا وتاريخنا الحافل في جذب المستثمرين أصحاب الجودة العالية الملتزمين بتغيير مسار مرض الزهايمر من خلال الكشف المبكر والعلاج، وفي نهاية المطاف، الوقاية. تنتابنا حالة من الفخر بقيادة Eisai في هذا المجال حيث نقوم بتحويل معايير الإدارة والرعاية السريرية للمرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر. سيحسِّن توفُّر العلامات البيولوجية للدم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعايير الذهبية القياسية، مثل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، إمكانية حصول المرضى على علاجات دوائية آمنة وفعَّالة في ظل توفُّر المزيد منها."
وصرَّح Keisuke Naito، المسؤول العالمي عن علاج مرض الزهايمر والنائب الأول للرئيس في شركة Eisai قائلاً" "يتطور مجال التشخيص الدقيق المعتمد على الدم ويتوسَّع بسرعة". "ونظرًا إلى النفقات الباهظة والقيود المفروضة على اختبارات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) والسائل الدماغيّ الشوكيّ (CSF)، تعمل Eisai على دعم تطوُّر منظومة علاج الخرف. يساعد توفُّر أدوات تشخيصية ميسورة التكلفة وبأقل تدخل جراحي في دعم الوصول على نطاق واسع لإدارة مرض الزهايمر.
أعلنت شركتا C2N وEisai في البداية في عام 2022 أنهما تعملان على "بناء الوعي وتطوير أدلة واقعية لدعم استخدام فحوصات الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الإدراك، والذين لا يشاركون حاليًا في تجربة سريرية ."
نبذة عن C2N Diagnostics, LLC
C2N هي شركة متخصِّصة في إجراء عمليات التشخيص وتمتلك رؤية لتحقيق مبدأ Clarity Through Innovation® (الوضوح من خلال الابتكار). تسعى شركة C2N جاهدةً إلى تقديم خدمات مختبرية سريرية استثنائية وحلول تشخيصية متقدمة في مجال صحة الدماغ. تُستخدم خدمات ومنتجات العلامات البيولوجية القائمة على قياس الطيف الكتلي عالية الدقة من C2N في الأمور التالية: اتخاذ القرارات السريرية لتحسين رعاية المرضى، بما في ذلك التشخيص ومراقبة العلاج؛ وتعزيز جودة وكفاءة التجارب السريرية التي تختبر علاجات جديدة للتنكس العصبي؛ وتوفير أدوات مبتكرة لمساعدة الباحثين في مجال الرعاية الصحية على فهم آليات المرض الجديدة بشكل أفضل، وتحديد أهداف علاجية جديدة، وإجراء دراسات حول الأوبئة شديدة الأهمية لتحسين الصحة العامة العالمية. تم استخدام الفحوصات المُقدَّمة من قِبل شركة C2N في أكثر من 150 دراسة حول مرض الزهايمر وغيرها من الدراسات البحثية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. ويتضمَّن ذلك تجارب علاجية ووقائية بارزة من بينها علاجات مُعدَّلة للمرض (DMTs) تعمل على تغيير مسار مرض الزهايمر. تتعاون شركة C2N باستمرار مع شركات الأدوية والتكنولوجيا البيولوجية متعددة الجنسيات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة والمعهد الوطني للشيخوخة وجمعية الزهايمر وغيرها من المنظمات غير الربحية والاتحادات. تم الإبلاغ عن أكثر من 15000 مقياس للعلامات البيولوجية المتعلقة بـ TMPrecivity من خلال المنشورات الخاضعة لمراجعة النظراء، في الوقت الذي يتم فيه إجراء مراجعة حالية للعديد من المخطوطات.
تُقدِّر الشركة الدعم الكبير المُقدَّم من المعهد الوطني للشيخوخة، ومؤسسة GHR، ومؤسسة اكتشاف أدوية الزهايمر، ومؤسسة BrightFocus، وجمعية الزهايمر. للحصول على المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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