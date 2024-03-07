C2N Diagnostics, LLC تعلن عن تأمين استثمارات من .Eisai Inc

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة C2N Diagnostics, LLC ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التشخيص المتقدم لصحة الدماغ وشركة Eisai Inc. ، شركات متخصِّصة في "الصحة البشرية ورعايتها،" عن قيام Eisai بضخ قيمة استثمارات تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي في C2N.

يقول المسؤولون التنفيذيون في C2N إن الاستثمار يعكس الرغبة المشتركة بين الشركتين في التوسُّع وتعزيز الاستفادة من اختبارات TMPrecivity ، وهي اختبارات دم مبتكرة مخصَّصة للاستخدام في المرضى الذين يعانون من ضعف في الإدراك. تهدف هذه الاختبارات إلى مساعدة مُقدِّمي الرعاية الصحية على تحديد جوانب مرض الزهايمر، والمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة الطبية والعلاج.

تتفق الشركتان على أن الاستثمار المُقدَّم من Eisai سيحفز جهود C2N لتوسيع نطاق توفُّر اختبارات العلامات البيولوجية للدم عالية الأداء وإمكانية الوصول إليها واستخدامها للتشخيص المبكر لمرض الزهايمر في الولايات المتحدة.

صرَّح الدكتور Joel Braunstein، الرئيس التنفيذي لشركة C2N قائلاً:“نحن نقدِّر بشدة مدى الدقة والتفاني الذي قدَّمته شركة Eisai لتقييم قيمة وجودة حلولنا التشخيصية المتقدمة في مجال صحة الدماغ. وبالحصول على هذا التمويل، نحن نعتمد على سجلنا وتاريخنا الحافل في جذب المستثمرين أصحاب الجودة العالية الملتزمين بتغيير مسار مرض الزهايمر من خلال الكشف المبكر والعلاج، وفي نهاية المطاف، الوقاية. تنتابنا حالة من الفخر بقيادة Eisai في هذا المجال حيث نقوم بتحويل معايير الإدارة والرعاية السريرية للمرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر. سيحسِّن توفُّر العلامات البيولوجية للدم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعايير الذهبية القياسية، مثل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، إمكانية حصول المرضى على علاجات دوائية آمنة وفعَّالة في ظل توفُّر المزيد منها."

وصرَّح Keisuke Naito، المسؤول العالمي عن علاج مرض الزهايمر والنائب الأول للرئيس في شركة Eisai قائلاً" "يتطور مجال التشخيص الدقيق المعتمد على الدم ويتوسَّع بسرعة". "ونظرًا إلى النفقات الباهظة والقيود المفروضة على اختبارات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) والسائل الدماغيّ الشوكيّ (CSF)، تعمل Eisai على دعم تطوُّر منظومة علاج الخرف. يساعد توفُّر أدوات تشخيصية ميسورة التكلفة وبأقل تدخل جراحي في دعم الوصول على نطاق واسع لإدارة مرض الزهايمر.

أعلنت شركتا C2N وEisai في البداية في عام 2022 أنهما تعملان على "بناء الوعي وتطوير أدلة واقعية لدعم استخدام فحوصات الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الإدراك، والذين لا يشاركون حاليًا في تجربة سريرية ."

نبذة عن C2N Diagnostics, LLC

C2N هي شركة متخصِّصة في إجراء عمليات التشخيص وتمتلك رؤية لتحقيق مبدأ Clarity Through Innovation® (الوضوح من خلال الابتكار). تسعى شركة C2N جاهدةً إلى تقديم خدمات مختبرية سريرية استثنائية وحلول تشخيصية متقدمة في مجال صحة الدماغ. تُستخدم خدمات ومنتجات العلامات البيولوجية القائمة على قياس الطيف الكتلي عالية الدقة من C2N في الأمور التالية: اتخاذ القرارات السريرية لتحسين رعاية المرضى، بما في ذلك التشخيص ومراقبة العلاج؛ وتعزيز جودة وكفاءة التجارب السريرية التي تختبر علاجات جديدة للتنكس العصبي؛ وتوفير أدوات مبتكرة لمساعدة الباحثين في مجال الرعاية الصحية على فهم آليات المرض الجديدة بشكل أفضل، وتحديد أهداف علاجية جديدة، وإجراء دراسات حول الأوبئة شديدة الأهمية لتحسين الصحة العامة العالمية. تم استخدام الفحوصات المُقدَّمة من قِبل شركة C2N في أكثر من 150 دراسة حول مرض الزهايمر وغيرها من الدراسات البحثية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. ويتضمَّن ذلك تجارب علاجية ووقائية بارزة من بينها علاجات مُعدَّلة للمرض (DMTs) تعمل على تغيير مسار مرض الزهايمر. تتعاون شركة C2N باستمرار مع شركات الأدوية والتكنولوجيا البيولوجية متعددة الجنسيات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة والمعهد الوطني للشيخوخة وجمعية الزهايمر وغيرها من المنظمات غير الربحية والاتحادات. تم الإبلاغ عن أكثر من 15000 مقياس للعلامات البيولوجية المتعلقة بـ TMPrecivity من خلال المنشورات الخاضعة لمراجعة النظراء، في الوقت الذي يتم فيه إجراء مراجعة حالية للعديد من المخطوطات.

تُقدِّر الشركة الدعم الكبير المُقدَّم من المعهد الوطني للشيخوخة، ومؤسسة GHR، ومؤسسة اكتشاف أدوية الزهايمر، ومؤسسة BrightFocus، وجمعية الزهايمر. للحصول على المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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